Минус четыре миллиона украинцев. Министр Дубилет рассказал, как безвиз повлиял на миграцию

«С 2010 года за рубежом осталось почти 4 миллиона украинцев… Миграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд — вверх», — написал министр.
Следует отметить, что такая стабильно негативная картина согласно графику наблюдалась после госпереворота 2014 года.
При этом введение упрощенного визового режима с Европейским Союзом никак не повлияло на миграционный тренд, обратил внимание Дубилет.
По его мнению, это связано с тем, что украинцы стали чаще ездить на заработки в Европу, чем в Россию.
Дубилет также признал, что на трудовую миграцию его сограждан толкает экономический спад у себя на родине.