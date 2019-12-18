«С 2010 года за рубежом осталось почти 4 миллиона украинцев… Миграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд — вверх», — написал министр.

Минус четыре миллиона украинцев. Министр Дубилет рассказал, как безвиз повлиял на миграцию
© Telegram министра Дмитрия Дубилета

Миграция в РФ: паспортизация Донбасса и ожидания республик
Миграция в РФ: паспортизация Донбасса и ожидания республик
© Скриншот из видео Украина.ру
Следует отметить, что такая стабильно негативная картина согласно графику наблюдалась после госпереворота 2014 года.

При этом введение упрощенного визового режима с Европейским Союзом никак не повлияло на миграционный тренд, обратил внимание Дубилет. 

По его мнению, это связано с тем, что украинцы стали чаще ездить на заработки в Европу, чем в Россию.

Дубилет также признал, что на трудовую миграцию его сограждан толкает экономический спад у себя на родине.