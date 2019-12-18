Минус четыре миллиона украинцев. Министр Дубилет рассказал, как безвиз повлиял на миграцию

Последние годы все больше жителей Украины покидают страну навсегда, рассказал министр Дмитрий Дубилет на своей странице в Telegram

«С 2010 года за рубежом осталось почти 4 миллиона украинцев… Миграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд — вверх», — написал министр.

Миграция в РФ: паспортизация Донбасса и ожидания республик © Скриншот из видео Украина.ру

При этом введение упрощенного визового режима с Европейским Союзом никак не повлияло на миграционный тренд, обратил внимание Дубилет.

По его мнению, это связано с тем, что украинцы стали чаще ездить на заработки в Европу, чем в Россию.

Дубилет также признал, что на трудовую миграцию его сограждан толкает экономический спад у себя на родине.