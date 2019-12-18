Киев и кровь: полиция жестко разогнала «Земельный майдан» - видео
Киев и кровь: полиция жестко разогнала «Земельный майдан» - видео
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В среду, 17 декабря, депутаты от фракций «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» заблокировали трибуну в Верховной Раде, требуя снять с повестки дня законопроект о земельной реформе.

«С самого утра фракция большинства охраняет трибуну!» — написал Доброносов.

Противники земельной реформы требуют отозвать законопроекты о продаже земли до проведения всеукраинского референдума и до конца 2019 года продолжить на три года мораторий на продажу земли.

Накануне в Киеве произошли стычки силовиков и участников акции против отмены моратория на продажу земли. Двух полицейских госпитализировали.

 

 