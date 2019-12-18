В среду, 17 декабря, депутаты от фракций «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» заблокировали трибуну в Верховной Раде, требуя снять с повестки дня законопроект о земельной реформе.
«С самого утра фракция большинства охраняет трибуну!» — написал Доброносов.
Противники земельной реформы требуют отозвать законопроекты о продаже земли до проведения всеукраинского референдума и до конца 2019 года продолжить на три года мораторий на продажу земли.
Накануне в Киеве произошли стычки силовиков и участников акции против отмены моратория на продажу земли. Двух полицейских госпитализировали.