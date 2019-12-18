Члены президентской фракции «Слуга народа» 18 декабря встали на защиту парламентской трибуны, чтобы не допустить ее захвата противниками скандального законопроекта о рынке земли. Фотографии «слуг народа» опубликовал 18 декабря на своей странице в Facebook Ян Доброносов

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«С самого утра фракция большинства охраняет трибуну!» — написал Доброносов.

Противники земельной реформы требуют отозвать законопроекты о продаже земли до проведения всеукраинского референдума и до конца 2019 года продолжить на три года мораторий на продажу земли.

Накануне в Киеве произошли стычки силовиков и участников акции против отмены моратория на продажу земли. Двух полицейских госпитализировали.