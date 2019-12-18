При этом 21% респондентов относится к нему отрицательно, 9% — положительно, а 35% ничего не знают о его деятельности.
За время его работы отношение к Украине у большинства россиян (74%), которые знают о его деятельности, осталось неизменным, у 11% оно скорее улучшилось, еще у 11% — ухудшилось, 4% затруднились ответить.
По результатам исследования, 67% граждан, осведомленных о деятельности украинского лидера, считают, что после прихода Зеленского отношения России и Украины не изменились, 16% полагают, что они скорее улучшились, 9% — что скорее ухудшились, 8% затруднились дать ответ.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.