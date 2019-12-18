По состоянию на 12 декабря к президенту Украины Владимиру Зеленскому 29% россиян относятся безразлично. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра политической конъюнктуры, которые были опубликованы в среду, 18 декабря, на сайте организации

«Отношения наладятся, но братскими не будут» — опрос показал, что россияне думают об Украине © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк относится к нему отрицательно, 9% — положительно, а 35% ничего не знают о его деятельности.

За время его работы отношение к Украине у большинства россиян (74%), которые знают о его деятельности, осталось неизменным, у 11% оно скорее улучшилось, еще у 11% — ухудшилось, 4% затруднились ответить.

По результатам исследования, 67% граждан, осведомленных о деятельности украинского лидера, считают, что после прихода Зеленского отношения России и Украины не изменились, 16% полагают, что они скорее улучшились, 9% — что скорее ухудшились, 8% затруднились дать ответ.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.