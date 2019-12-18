Задача протестующих не устроить новый Майдан под стенами Верховной Рады, а сделать так, чтобы принятие решения о земле было отложено на следующий год, когда власти уже будет не до него, считает политолог Кирилл Молчанов. Об этом 18 декабря он рассказал в комментарии изданию «Главред»

По словам политолога, идея превратить ситуацию в очередной Майдан выглядит малоперспективно, учитывая, что в случае массовых протестов Международный валютный фонд и западные партнеры могут прекратить поддерживать Украину.

«На данный момент задача одна — сделать так, чтобы рынок земли не был проголосован на этой неделе, а принятие решения было отложено на следующий год, так как в проект закона было внесено около четырех тысяч правок и на его рассмотрение необходимо время», — заявил эксперт.

Земельный Майдан. С чем столкнутся киевляне сегодня © Facebook, Нацполиция Украины

«И если продлят мораторий или не проголосуют закон до конца года, это уже можно будет считать промежуточной победой оппозиции. Им нужны такие символические победы, так как их цель — расшатывать монобольшинство любыми способами», — заключил политолог.

Накануне в Киеве и еще десяти регионах Украины прошли протесты против принятия закона о продаже земли. Протестующие вступают в прямые столкновения с полицией. В результате стычек двое полицейских оказались в больнице.