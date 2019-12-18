По словам политолога, идея превратить ситуацию в очередной Майдан выглядит малоперспективно, учитывая, что в случае массовых протестов Международный валютный фонд и западные партнеры могут прекратить поддерживать Украину.
«На данный момент задача одна — сделать так, чтобы рынок земли не был проголосован на этой неделе, а принятие решения было отложено на следующий год, так как в проект закона было внесено около четырех тысяч правок и на его рассмотрение необходимо время», — заявил эксперт.
Оппозиция будет тянуть время, блокировать трибуны и улицы, чтобы отложить рассмотрение закона до весны, считает Молчанов, до более серьезного кризиса, и тогда власти будет не до этого.
«И если продлят мораторий или не проголосуют закон до конца года, это уже можно будет считать промежуточной победой оппозиции. Им нужны такие символические победы, так как их цель — расшатывать монобольшинство любыми способами», — заключил политолог.
Накануне в Киеве и еще десяти регионах Украины прошли протесты против принятия закона о продаже земли. Протестующие вступают в прямые столкновения с полицией. В результате стычек двое полицейских оказались в больнице.