Накануне, 17 декабря, Порошенко внес залог в размере более 800 тысяч долларов за Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В среду они встретились.
Во время встречи Порошенко показал куклу в одежде цветов украинского флага, напоминающую героя советских мультфильмов домовенка Кузю. По словам нардепа, куклу в свое время подарил ему Марченко, участвовавший в боях в Донецком аэропорту.
Бывший глава государства рассказал, что сувенир некогда продавался в аэропорту в магазине дьюти-фри, а теперь символизирует для него Украину и ее несокрушимость.
Порошенко, внесший 19 из 20 миллионов гривен залога для освобождения Марченко, также рассказал, что некоторые из около 3 тысяч людей, поучаствовавших в сборе средств на эту цель, отдавали ради этого последнее.
«Кто по тысяче гривен (2,7 тыс. рублей — ред.), кто по 100 гривен (266,5 рублей — ред.), но у них эти гривны были не лишними — для кого-то последними. Но они считали, что более важного дела для них, чем внести вклад для уплаты залога генералом Дмитрием Марченко, не существует», — сказал он.
Марченко же поблагодарил семью Порошенко за свое освобождение, подчеркнув, что Порошенко был «невероятным» президентом.