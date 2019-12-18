Экс-президент Украины, депутат Верховной Рады Петр Порошенко показал куклу, напоминающую домовенка Кузю, подаренную ему генерал-майором Дмитрием Марченко, которого выпустили из СИЗО под залог. Соответствующее видео появилось на Facebook-странице бывшего главы государства 18 декабря

Порошенко внес залог за фигуранта дела о бракованных бронежилетах для ВСУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Во время встречи Порошенко показал куклу в одежде цветов украинского флага, напоминающую героя советских мультфильмов домовенка Кузю. По словам нардепа, куклу в свое время подарил ему Марченко, участвовавший в боях в Донецком аэропорту.

Бывший глава государства рассказал, что сувенир некогда продавался в аэропорту в магазине дьюти-фри, а теперь символизирует для него Украину и ее несокрушимость.

Порошенко, внесший 19 из 20 миллионов гривен залога для освобождения Марченко, также рассказал, что некоторые из около 3 тысяч людей, поучаствовавших в сборе средств на эту цель, отдавали ради этого последнее.

«Кто по тысяче гривен (2,7 тыс. рублей — ред.), кто по 100 гривен (266,5 рублей — ред.), но у них эти гривны были не лишними — для кого-то последними. Но они считали, что более важного дела для них, чем внести вклад для уплаты залога генералом Дмитрием Марченко, не существует», — сказал он.

Марченко же поблагодарил семью Порошенко за свое освобождение, подчеркнув, что Порошенко был «невероятным» президентом.