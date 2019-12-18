Сотрудники прокуратуры и Госпогранслужбы задержали группу контрабандистов, которые переправляли товары из Украины в Россию в обход таможни. Об этом 18 декабря сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области

Во время обысков силовики изъяли более 6 тонн различных товаров. В том числе одежду, обувь, рыболовные принадлежности, бижутерию, косметику, часы, принадлежности для курения табака, а также грецкие орехи и горюче-смазочные материалы. Общая стоимость изъятых товаров, по оценкам следствия, превысила 10 млн гривен (свыше 26 млн рублей). Новое эмбарго России. Кабмин РФ запретил ввоз глюкозы и фруктозы из Украины © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк Конечным потребителям в России грузы доставляли почтовые компании-перевозчики. Накануне правительство России пополнило список украинских товаров, ввоз которых на территорию РФ запрещен. В перечень вошли кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, радиаторы, котлы центрального отопления и некоторые медицинские товары.