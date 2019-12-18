Во время обысков силовики изъяли более 6 тонн различных товаров. В том числе одежду, обувь, рыболовные принадлежности, бижутерию, косметику, часы, принадлежности для курения табака, а также грецкие орехи и горюче-смазочные материалы.
Общая стоимость изъятых товаров, по оценкам следствия, превысила 10 млн гривен (свыше 26 млн рублей).
По версии прокуратуры, контрабандой занимались жители Белгорода. Товар хранился на складах в Харькове, оттуда его переправляли через украинско-российскую границу.
Конечным потребителям в России грузы доставляли почтовые компании-перевозчики.
Накануне правительство России пополнило список украинских товаров, ввоз которых на территорию РФ запрещен. В перечень вошли кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, радиаторы, котлы центрального отопления и некоторые медицинские товары.