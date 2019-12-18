Одной из причин протестов под стенами Верховной Рады стала внутренняя конкуренция в кругу националистов, считает политолог Кирилл Молчанов. Об этом в среду, 18 декабря, он рассказал в комментарии изданию «Главред»

Формат формата. Оппозиция готовит Зеленскому акции протеста и обвинения в "зраде" © AFP, ludovic MARIN | AFP, ludovic MARIN | Перейти в фотобанк словам эксперта, политические оппоненты решили воспользоваться шумом вокруг открытия рынка земли, чтобы всячески дискредитировать действующую власть.

«Особенно это заметно со стороны правых сил, которые с разгромом проиграли выборы и внутри которых идет конкуренция. В частности, такая конкуренция наблюдается между "Нацкорпусом" и "Свободой". Теперь с треском проигравшим в выборах необходимо демонстрировать какую-то активность и поэтому они не упускают ни единого повода, чтобы таким образом работать на дискредитацию власти и пытаться отщипнуть рейтинга для себя», — отметил Молчанов.

Во вторник, 17 декабря, в Киеве, а также в других городах Украины прошли акции протеста против открытия рынка земли. У здания Верховной Рады произошло столкновение протестующих с полицией, в результате которого двое полицейских оказались в больнице.