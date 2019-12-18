В свою очередь представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня тоже заявляют о семи обстрелах со стороны силовиков, которые, по их сведениям, выпустили почти 30 боеприпасов по территории республики.
Украинское правительство в апреле 2014 года начало военную операцию против народных республик Донбасса, провозгласивших независимость после государственного переворота. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали 13 тыс. человек.
Вопрос об урегулировании конфликта обсуждается на переговорах в Минске и в рамках «нормандского формата» с участием Украины, России, Германии и Франции, однако в регионе по-прежнему продолжаются перестрелки.
По мнению экс-депутата Верховной Рады Владимира Олейника, эта война не закончится до тех пор, пока к власти на Украине не придет лидер, который лично приедет в восставший Донбасс и призовет его жителей к поиску компромисса.