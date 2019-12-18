Представители Вооруженных cил Украины утверждают, что в течение вторника зафиксировали семь случаев обстрела своих позиций в Донбассе, в результате чего погиб военнослужащий. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook

Сутки в Донбассе: украинские силовики несут потери © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Украинское правительство в апреле 2014 года начало военную операцию против народных республик Донбасса, провозгласивших независимость после государственного переворота. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали 13 тыс. человек.

Вопрос об урегулировании конфликта обсуждается на переговорах в Минске и в рамках «нормандского формата» с участием Украины, России, Германии и Франции, однако в регионе по-прежнему продолжаются перестрелки.

По мнению экс-депутата Верховной Рады Владимира Олейника, эта война не закончится до тех пор, пока к власти на Украине не придет лидер, который лично приедет в восставший Донбасс и призовет его жителей к поиску компромисса.