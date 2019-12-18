Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, контролируя «управляемый хаос» у стен Верховной Рады, показывает, что крепко держится за свои позиции. Об этом в среду, 18 декабря, в комментарии изданию «Главред» рассказал политолог Кирилл Молчанов

«Стычки под Радой "Нацкорпуса" и полиции — это управляемый хаос. Подобную тактику глава МВД Арсен Аваков уже применял, когда проводились Штайнмайер-майданы, так как он имел контроль и над протестующими, и над полицией и Нацгвардией. Он преследует свои цели — ему надо показывать Зеленскому, что он незаменим, что он крепко держит свои позиции и никакой речи о его увольнении идти не может. Тем самым он берет в заложники президента, демонстрируя, что протесты общества нельзя игнорировать, а Нацполиция не сильно их и пресекает», — отметил эксперт.