«Чем хуже положение дел в стране, тем больше гастарбайтеров-рабов ломятся работать в Европе. У демократов в Америке были свои причины, а у наших, цивилизованных европейцев свои», — пояснила эксперт.
Монтян не понимает, как можно доверять европейским государствам, которые на протяжении всей истории занимались работорговлей, колонизировали другие страны и явно не стали бы искренне заботиться об Украине.
Тем не менее, по ее словам, на Украине нашлось немалое число людей, которые поверили в мифы о европейском будущем, приняли участие в Евромайдане, что привело в итоге к страшным последствиям для страны.