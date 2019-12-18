Европейские государства организовали Евромайдан в том числе для того, чтобы резко ухудшить уровень жизни на Украине. Об этом рассказала адвокат и политический блогер Татьяна Монтян в недавнем интервью Youtube-каналу PolitWera

«Что, их уничтожать надо было?» — Азаров об украинских националистах © РИА Новости, Виталий Лазебник | Перейти в фотобанк

Монтян не понимает, как можно доверять европейским государствам, которые на протяжении всей истории занимались работорговлей, колонизировали другие страны и явно не стали бы искренне заботиться об Украине.

Тем не менее, по ее словам, на Украине нашлось немалое число людей, которые поверили в мифы о европейском будущем, приняли участие в Евромайдане, что привело в итоге к страшным последствиям для страны.