Законопроект, который дает право президенту Владимиру Зеленскому назначать глав Госбюро расследований и Национального антикоррупционного бюро, создаст угрозу независимости этих органов. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда Украины (КСУ), опубликованном 17 декабря на сайте суда

Конституционный суд запретил Зеленскому назначать глав ГБР и НАБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Судьи пришли к выводу, что этот закон сконцентрирует власть в стране в руках президента и нивелирует гарантии прав и свобод человека и гражданина.

«В случае принятия законопроекта его положения могут нарушить баланс конституционных полномочий между президентом и Кабинетом министров, фактически создав параллельную исполнительную власть, подчиненную президенту», — говорится в вердикте КСУ.

Владимир Зеленский внес законопроект в Верховную Раду 29 августа. После этого украинские парламентарии отправили его на рассмотрение в Конституционный суд.