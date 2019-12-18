На днях КСУ признал проект закона несоответствующим Конституции.
Судьи пришли к выводу, что этот закон сконцентрирует власть в стране в руках президента и нивелирует гарантии прав и свобод человека и гражданина.
«В случае принятия законопроекта его положения могут нарушить баланс конституционных полномочий между президентом и Кабинетом министров, фактически создав параллельную исполнительную власть, подчиненную президенту», — говорится в вердикте КСУ.
Владимир Зеленский внес законопроект в Верховную Раду 29 августа. После этого украинские парламентарии отправили его на рассмотрение в Конституционный суд.