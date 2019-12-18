Вагоны фирменных поездов «Таврия», которые будут курсировать по Крымскому мосту, связывая полуостров с материковой частью страны, впервые показал на видео перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Видеоролик опубликовали на странице компании в Facebook 17 декабря

«Скоро наши поезда отправятся в Крым. Вы узнаете их из тысячи!», — говорится в публикации.

«Из Украины в Россию»: Светлана Пикта оценила работу РЖД © Скриншот из видео Украина.ру

Ранее сообщалось, что первый состав из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, на следующий день в Симферополь отправится пассажирский поезд из Москвы.

Предполагается, что старт открытию железнодорожного сообщения с Крымом даст президент РФ Владимир Путин.

Уже стало известно, с какой музыкой крымчане встретят поезда из Москвы и Питера.