«Скоро наши поезда отправятся в Крым. Вы узнаете их из тысячи!», — говорится в публикации.
В ролике показано, как сотрудники предприятия наклеивают фирменные логотипы на двухэтажные вагоны.
Ранее сообщалось, что первый состав из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, на следующий день в Симферополь отправится пассажирский поезд из Москвы.
Предполагается, что старт открытию железнодорожного сообщения с Крымом даст президент РФ Владимир Путин.
Уже стало известно, с какой музыкой крымчане встретят поезда из Москвы и Питера.