Украинский певец Василий Жадан на днях представил песню на стихи боксера Александра Усика под названием «Благодарен я Богу». Об этом сообщается на сайте klitschko-brothers.com

Усик посвятил стихи погибшему российскому боксеру Максиму Дадашеву © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Дмитрием Гордоном, где Усик был гостем и прочитал свою поэзию. Жадан признался, что стихотворение боксера запало ему в душу и он решил написать песню.

«Еще в сентябре прошлого года я обратил внимание на один из стихов Саши [Усика], который он продекларировал во время интервью Дмитрию Гордону. Мне эти строки буквально запали в душу. Наложил на них музыку, отправил черновик Саше. Он послушал, ему понравилось», — рассказал музыкант.

Усик выдвинул лишь одно требование артисту — ничего не менять в тексте. Жадан согласился и сообщил, что вскоре представит песню в Киеве. Ей он хочет показать, что Усик талантлив не только на ринге, но и на литературном поприще.

Стоит отметить, что украинский боксер также ценит творчество певца. Об этом свидетельствует выход спортсмена на ринг, который сопровождается песней «Браття» Жадана.