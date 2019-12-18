Современная освещенная дорога была проложена в селах Рославичи и Иванковичи за несколько месяцев. Местные жители не на камеру говорят: ее построили специально для президента. Эта дорога — еще один заезд в коттеджный поселок «Маеток. Жемчужина Италии», в котором живет глава государства.
По словам местных, дорогу построили прямо на распаеваной земле, не спрашивая разрешения у владельцев паев. В сельсовете Рославичей от комментариев на эту тему отказались.
«После того, как Зеленский начал ездить на кортеже, используя машины, купленные еще во времена Петра Порошенко для обслуживания иностранных делегаций, на которых сам Петр Порошенко не ездил, я уже могу ожидать чего угодно. Чего угодно, кроме президента на велосипеде — этого я не жду абсолютно», — прокомментировал ситуацию блогер и писатель Дмитрий Вовнянко.
Кроме президента и его команды по новой дороге никто не ездит — на въезде стоит шлагбаум, закрытый на замок.