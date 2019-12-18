Под Киевом в рекордные сроки построили дорогу посреди поля для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 17 декабря сообщили в эфире «5 канала»

Зеленский перекраивает Украину. Эксперты о законе о децентрализации © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По словам местных, дорогу построили прямо на распаеваной земле, не спрашивая разрешения у владельцев паев. В сельсовете Рославичей от комментариев на эту тему отказались.

«После того, как Зеленский начал ездить на кортеже, используя машины, купленные еще во времена Петра Порошенко для обслуживания иностранных делегаций, на которых сам Петр Порошенко не ездил, я уже могу ожидать чего угодно. Чего угодно, кроме президента на велосипеде — этого я не жду абсолютно», — прокомментировал ситуацию блогер и писатель Дмитрий Вовнянко.

Кроме президента и его команды по новой дороге никто не ездит — на въезде стоит шлагбаум, закрытый на замок.