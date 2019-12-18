Ранее сообщалось, что до 1 января вся государственная сельхозземля на Украине будет внесена в Государственный земельный кадастр.
«Геокадастр готов к запуску рынка земли. На сегодня заполнение Геокадастра — 73%. Миф: для запуска рынка земли нужно 100%-е заполнение. Нет, во многих странах, имеющих рынок, заполнение около 80%. Для функционирования рынка земли требуется заполнение теми землями, которые будут покупать», — сообщил Милованов.
В ноябре Верховная Рада приняла за основу законопроект о снятии моратория на продажу земли на Украине. При этом в рамках земельной реформы власти планируют принять закон, которым земли будут подконтрольны не Госгеокадастру, а местным властям, что должно упростить в дальнейшем продажу и передачу земли.