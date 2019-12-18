Тейлор рассказал, что уедет в начале января, так как его срок его назначения истекает в июне. Согласно закону о вакансиях политические назначенцы могут занимать свою должность только около 200 дней.
Временный поверенный по делам США на Украине является одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте главы государства Дональда Трампа. В Конгрессе Тейлор заявил членам Палаты представителей, что Трамп действительно оказывал давление на Киев, требуя расследования деятельности соперника американского президента на выборах-2020 Джо Байдена и его сына Хантера.
Трамп в свою очередь заявил, что не знаком с Тейлором.