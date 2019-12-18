Временный поверенный по делам США на Украине Уильям Тейлор в следующем месяце покинет свой пост. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщило издание The New York Times

Тейлор рассказал, что уедет в начале января, так как его срок его назначения истекает в июне. Согласно закону о вакансиях политические назначенцы могут занимать свою должность только около 200 дней.

Импичмент Трампа: у демократов проблемы, республиканцы наносят ответный удар © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Дональда Трампа. В Конгрессе Тейлор заявил членам Палаты представителей, что Трамп действительно оказывал давление на Киев, требуя расследования деятельности соперника американского президента на выборах-2020 Джо Байдена и его сына Хантера.

Трамп в свою очередь заявил, что не знаком с Тейлором.