Ямы на одной из дорог в Килие Одесской области засыпали тысячами ракушек рапана. На солнце останки моллюсков начали гнить и неприятно пахнуть, сообщает 17 декабря ТСН

Туристы вынуждены по ямам добираться до курортного Очакова — видео © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Поэтому местный житель придумал свой способ ремонта. Он латает дорогу с помощью ракушек рапанов. Моллюсков вылавливает местное предприятие, там мясо продают, а пустые домики вывозят на свалку.

Правда, находчивый мужчина не предупредил соседей о новом способе ремонта, они обратили внимание на дорогу, когда от нее стал исходить невыносимый запах.

Жители надеются, что когда потеплеет, их улицу все же вымостят традиционным асфальтом.