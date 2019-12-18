Латать дорожные ямы чем попало уже стало традицией украинских дорожников. Не так давно коммунальщики в Килие засыпали дороги землей с поля, а потом пошел дождь.
Поэтому местный житель придумал свой способ ремонта. Он латает дорогу с помощью ракушек рапанов. Моллюсков вылавливает местное предприятие, там мясо продают, а пустые домики вывозят на свалку.
Правда, находчивый мужчина не предупредил соседей о новом способе ремонта, они обратили внимание на дорогу, когда от нее стал исходить невыносимый запах.
Жители надеются, что когда потеплеет, их улицу все же вымостят традиционным асфальтом.