В поселке Чабанах в Киевской области между представителями коммунального хозяйства и строителями возник конфликт из-за грязных колес, который закончился дракой и стрельбой. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области 17 декабря

Количество пострадавших в ночной перестрелке в Киеве выросло до трех – полиция © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В связи с этим один из работников коммунального хозяйства, увидев выезжающий со строительной площадки грузовик с грязными колесами, перегородил ему дорогу легковушкой. Между ним и водителем грузового авто завязалась ссора.

«Руководитель грузовика взял в автомобиле травматический пистолет и вернулся продолжить "разговор". В это время на помощь коммунальщику приехали его коллеги. Они с кулаками набросились на мужчину с пистолетом, который в свою очередь несколько раз выстрелил в их сторону. В результате драки водитель грузовика и коммунальщик получили убойные травмы тела. Еще два работника коммунального хозяйства — травматические ранения ноги и живота», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела по факту хулиганских действий и умышленного нанесения телесных повреждений.