Участники встречи в Минске обсудят обмен удерживаемыми лицами - представитель ЛНР

В среду, 18 декабря, участники гуманитарной подгруппы и контактная группа в Минске обсудят обмен удерживаемыми лицами. Об этом представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник сообщил в своем Telegram-канале 18 декабря

Пушилин: Киев затягивает процесс обмена удерживаемыми лицами © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Заседание контактной группы в Минске будет насыщенным! Обмен удерживаемыми лицами тоже в повестке заседания. После саммита "нормандской четверки" делегация Киева должна будет показать свое стремление к миру и гуманизму», — написал Мирошник.

Он отметил, что в вопросе обмена с июля 2019 года Киев «так ничего и не сделал»: механизма процессуальной очистки удерживаемых на Украине лиц «как не было, так и нет». По словам представителя ЛНР, это значит, что после передачи этих людей, если таковая состоится, в Киеве их снова могут объявить в розыск.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Тогда стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.