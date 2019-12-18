Участники встречи в Минске обсудят обмен удерживаемыми лицами - представитель ЛНР

На прошлой неделе, 9 декабря, состоялся первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки». Он завершился принятием совместного коммюнике, в котором, в частности, говорится об обеспечении обмена удерживаемыми лицами в Донбассе «всех на всех» до конца года.
«Заседание контактной группы в Минске будет насыщенным! Обмен удерживаемыми лицами тоже в повестке заседания. После саммита "нормандской четверки" делегация Киева должна будет показать свое стремление к миру и гуманизму», — написал Мирошник.
Он отметил, что в вопросе обмена с июля 2019 года Киев «так ничего и не сделал»: механизма процессуальной очистки удерживаемых на Украине лиц «как не было, так и нет». По словам представителя ЛНР, это значит, что после передачи этих людей, если таковая состоится, в Киеве их снова могут объявить в розыск.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Тогда стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.