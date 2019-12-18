В центре Киева от инфаркта умер трижды судимый участник протестов под Нацбанком. Об этом 17 декабря со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило издание «Цензор.нет»

Ранее в Сети появились слухи о том, что мужчина стал жертвой столкновений с полицией во время акции протеста против земельной реформы у Верховной Рады.

«Тракторный марш» и драка с полицией под Радой. Националисты объединились с фермерами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк выяснилось, трижды судимый за кражи Павел Боков скончался во время акции у стен Нацбанка. Считается, что эти протесты организовал олигарх Игорь Коломойский.

Накануне в Киеве и еще десяти регионах Украины прошли протесты против принятия закона о продаже земли. Протестующие вступают в прямые столкновения с полицией. В столице в результате драк пострадали 17 силовиков. Двое из них были госпитализированы.