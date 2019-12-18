Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.
«Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами. Затронута проблематика транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины», — говорится в материале.
Кроме того, Путин выразил признательность Макрону за хорошую организацию саммита в «нормандском формате» в Париже.
Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского «Комплекса мер».