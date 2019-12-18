Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эмануэлем Макроном проблематику транзита российского газа в государства Евросоюза через территорию Украины. Об этом 17 декабря сообщили на сайте Кремля

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