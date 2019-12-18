Пелоси призналась, что не смогла ознакомиться с письмом полностью.
«Но я видела его суть, и оно, действительно, больное», — сказала Пелоси.
В то же время лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер заявил телеканалу CNN, что письмо Трампа свидетельствует о том, что президент находится под «большим давлением».
«Он явно находится под большим давлением, но, если он думает, что может заставить Нэнси Пелоси отступить, он неправ», — отметил Шумер.
Накануне президент США Дональд Трамп отправил письмо Пелоси, в котором призвал ее прекратить процедуру импичмента, а также обвинил демократов в «беспрецедентном и неконституционном превышении полномочий».