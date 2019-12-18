Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала письмо с призывом прекратить процедуру импичмента, отправленное ей президентом США Дональдом Трампом, «больным». Об этом сообщает 18 декабря The Hill

Трамп написал Пелоси резкое письмо об импичменте © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк с письмом полностью.

«Но я видела его суть, и оно, действительно, больное», — сказала Пелоси.

В то же время лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер заявил телеканалу CNN, что письмо Трампа свидетельствует о том, что президент находится под «большим давлением».

«Он явно находится под большим давлением, но, если он думает, что может заставить Нэнси Пелоси отступить, он неправ», — отметил Шумер.

Накануне президент США Дональд Трамп отправил письмо Пелоси, в котором призвал ее прекратить процедуру импичмента, а также обвинил демократов в «беспрецедентном и неконституционном превышении полномочий».