Президент Украины Владимир Зеленский 17 декабря на своей странице в Facebook прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими

Зеленский отметил, что происходящее возле здания Рады — «не путь цивилизованной страны».

Он заявил, что уважает мнение украинцев по вопросу земельной реформы, но осудил беспорядки возле здания парламента.

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В настоящее время власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли. Предполагается, что она заработает осенью следующего года. Подавляющее большинство граждан страны выступает против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка земли иностранцами и олигархами.