Зеленский отметил, что происходящее возле здания Рады — «не путь цивилизованной страны».
Он заявил, что уважает мнение украинцев по вопросу земельной реформы, но осудил беспорядки возле здания парламента.
Накануне в Киеве и еще десяти регионах Украины прошли протесты против принятия закона о продаже земли. Протестующие вступают в прямые столкновения с полицией. В столице в результате драк пострадали 17 силовиков. Двое из них были госпитализированы.
В настоящее время власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли. Предполагается, что она заработает осенью следующего года. Подавляющее большинство граждан страны выступает против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка земли иностранцами и олигархами.