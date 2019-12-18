Уволенный из-за антисемитских высказываний консул Украины в немецком Гамбурге Василий Марущинец через суд восстановился в должности. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко, передает 17 декабря УНН

Консула отозвали из Гамбурга на время служебного расследования после того, как украинские блогеры сообщили, что Марущинец размещал в социальных сетях публикации антисемитского характера. В мае МИД Украины уволил Марущинца с должности консула.

Марущинец обжаловал свое увольнение в Окружном административном суде Киева, однако суд полностью признал правомерными действия МИД.

«Впрочем, Марущинец обжаловал решение суда первой инстанции в Шестом апелляционном административном суде, который по результатам пересмотра дела возобновил Марущинца в должности и обязал МИД выплатить последнему сумму среднего заработка за время вынужденного прогула», — сказала Зеленко.

По ее словам, МИД был вынужден выполнить решение суда апелляционной инстанции и 9 декабря 2019 года восстановил Марущинца на дипломатической службе и выплатил компенсацию.

«МИД продолжает считать действия и публичные высказывания Марущинца несовместимыми с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата… Не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе Марущинца, МИД 17 декабря 2019 года подал кассационную жалобу в Верховный суд с целью установления истины в этом резонансном деле», — добавила пресс-секретарь.