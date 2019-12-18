Консула отозвали из Гамбурга на время служебного расследования после того, как украинские блогеры сообщили, что Марущинец размещал в социальных сетях публикации антисемитского характера. В мае МИД Украины уволил Марущинца с должности консула.
Марущинец обжаловал свое увольнение в Окружном административном суде Киева, однако суд полностью признал правомерными действия МИД.
«Впрочем, Марущинец обжаловал решение суда первой инстанции в Шестом апелляционном административном суде, который по результатам пересмотра дела возобновил Марущинца в должности и обязал МИД выплатить последнему сумму среднего заработка за время вынужденного прогула», — сказала Зеленко.
По ее словам, МИД был вынужден выполнить решение суда апелляционной инстанции и 9 декабря 2019 года восстановил Марущинца на дипломатической службе и выплатил компенсацию.
«МИД продолжает считать действия и публичные высказывания Марущинца несовместимыми с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата… Не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе Марущинца, МИД 17 декабря 2019 года подал кассационную жалобу в Верховный суд с целью установления истины в этом резонансном деле», — добавила пресс-секретарь.