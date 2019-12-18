«За короткое время украинской власти, бизнесу и общественности нужно доказать, что Донбасс украинский не только на карте, что у нас есть готовность не только разобраться в корнях конфликта, но и пройти свой катарсис», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, Украине нужно не относиться к Донбассу как к «блудным сыновьям», а ответить на вопрос, готова ли она со своими соотечественниками сделать более справедливым и честным обновленное государство.
Если же Киев дальше будет придерживаться тактики «размежеваться и перетерпеть», это приведет к тому, что к концу 2020 года Донбасс будет отрезан «немой стеной» на фоне не прекратившейся военизированной истерики и может принять для себя иное решение, заключил Ермолаев.