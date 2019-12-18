Киеву нужно идти на болезненные компромиссы в вопросе Донбасса, а также начинать уголовное преследование тех, кто разжигал войну и совершал военные преступления. В противном случае уже скоро ЛДНР станут участниками союзного государства России и Белоруссии. Об этом рассказал политолог и философ Андрей Ермолаев в недавнем интервью Ukrlife.TV

Новые политики на поверку оказались базарными рагулями — Ермолаев © Екатерина Чеснокова

По его мнению, Украине нужно не относиться к Донбассу как к «блудным сыновьям», а ответить на вопрос, готова ли она со своими соотечественниками сделать более справедливым и честным обновленное государство.

Если же Киев дальше будет придерживаться тактики «размежеваться и перетерпеть», это приведет к тому, что к концу 2020 года Донбасс будет отрезан «немой стеной» на фоне не прекратившейся военизированной истерики и может принять для себя иное решение, заключил Ермолаев.