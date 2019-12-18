По ее мнению, если у власти в США останутся республиканцы во главе с Дональдом Трампом, то ситуация на Украине будет развиваться по одному сценарию, а если у руля Америки вновь станут демократы и люди Джорджа Сороса — по-другому.
«Там все старички баллотируются, вы же видите. И они что-то еще гнали на наше политбюро ЦК КПСС. Да наши были просто мальчиками по сравнению с Трампом и другими. Там еще толком праймериз не прошли», — пояснила Монтян.
Возможно, добавила эксперт, ситуацию изменит начало работы «Северного потока-2», который России нужно запустить как можно быстрее, но пока не произойдут эти два события, строить прогнозы бессмысленно.