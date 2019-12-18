Прежде чем говорить о том, развалится Украина или же сохранится как государство, нужно дождаться запуска газопровода «Северный поток-2» и проведения президентских выборов в США. Об этом рассказала адвокат и политический блогер Татьяна Монтян в недавнем интервью YouTube-каналу PolitWera

«Больше, чем ты можешь представить». Трамп получил от Джулиани очень важные сведения по Украине © Facebook, Віталій Кличко Дональдом Трампом, то ситуация на Украине будет развиваться по одному сценарию, а если у руля Америки вновь станут демократы и люди Джорджа Сороса — по-другому.

«Там все старички баллотируются, вы же видите. И они что-то еще гнали на наше политбюро ЦК КПСС. Да наши были просто мальчиками по сравнению с Трампом и другими. Там еще толком праймериз не прошли», — пояснила Монтян.

Возможно, добавила эксперт, ситуацию изменит начало работы «Северного потока-2», который России нужно запустить как можно быстрее, но пока не произойдут эти два события, строить прогнозы бессмысленно.