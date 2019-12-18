«Если перечитать соответствующий пункт Минских соглашений, то там не сказано прямо о закреплении особого статуса ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ред.). Там говорится, что необходимо внести изменения в Конституцию, ключевым элементом которых будет децентрализация. В этом пункте абсолютно точное соответствие Минским соглашениям. А дальше уже, в скобках, говорится о необходимости особого статуса ОРДЛО. И как это часто бывает, каждая из сторон трактует это по-своему», — заявил эксперт.
По его словам, экс-президент Украины Петр Порошенко допустил ошибку, согласившись на необходимость закрепления особого статуса республик Донбасса в Конституции. Как ранее отметил Зеленский, 300 голосов в Верховной Раде такая норма не получила бы.