Предлагаемый президентом Украины Владимиром Зеленским закон о децентрализации полностью соответствует Минским соглашениям, уверен украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Свою точку зрения он озвучил в интервью изданию Украина.ру 17 декабря

«Если перечитать соответствующий пункт Минских соглашений, то там не сказано прямо о закреплении особого статуса ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ред.). Там говорится, что необходимо внести изменения в Конституцию, ключевым элементом которых будет децентрализация. В этом пункте абсолютно точное соответствие Минским соглашениям. А дальше уже, в скобках, говорится о необходимости особого статуса ОРДЛО. И как это часто бывает, каждая из сторон трактует это по-своему», — заявил эксперт.