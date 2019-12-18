Политик пояснил, что выступал на украинском исключительно на заседаниях правительства, и то — во вступительной части, поскольку этика требовала, чтобы премьер-министр говорил на языке, который является государственным.
«Посчитайте сами — 50 раз в год, а за 4 года — 200 раз я проводил заседания правительства. И, возможно, раз десять ошибся, а возможно, и того меньше. Но именно эти ошибки широко распространялись в СМИ и интернете», — подчеркнул Азаров.
Экс-премьер добавил, что бывал во всех регионах Украины и во время общения с рядовыми гражданами ему ни разу не высказывали претензий по поводу языка, тем более, что их эта тема вообще не интересовала.