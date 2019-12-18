Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что он прекрасно знает украинский язык, однако СМИ специально тиражировали те или иные его оговорки, используя даже самый мелкий повод в целях дискредитации. Он заявил об этом в недавнем интервью «Литературной газете»

Азаров рассказал, почему на самом деле Западу понадобился Майдан © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Посчитайте сами — 50 раз в год, а за 4 года — 200 раз я проводил заседания правительства. И, возможно, раз десять ошибся, а возможно, и того меньше. Но именно эти ошибки широко распространялись в СМИ и интернете», — подчеркнул Азаров.

Экс-премьер добавил, что бывал во всех регионах Украины и во время общения с рядовыми гражданами ему ни разу не высказывали претензий по поводу языка, тем более, что их эта тема вообще не интересовала.