Дела олигарха Игоря Коломойского в США сейчас рассматривают оставшиеся в трех штатах канцлерские суды, специально предназначенные для борьбы с мафией. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев на недавней пресс-конференции в Москве

Свидетели по резонансным делам дают показания против Авакова — Царев © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych | Перейти в фотобанк

«Вслушайтесь в эти слова: суд судит по законам справедливости. Это же страшная вещь. Можно осудить кого угодно и за что угодно. Из этого суда выскочить невозможно», — подчеркнул Царев.

Более того, по его словам, утверждение, что Израиль якобы не выдает своих граждан, не совсем верно: он не выдает жуликов и мошенников, а уголовников, каким, возможно, будет объявлен Коломойский, выдает.

Коломойский, добавил экс-депутат, сейчас вошел в клинч с влиятельным финансистом Джорджем Соросом в борьбе за украинские активы, и многие считают, что олигарх потерпит поражение в этом противостоянии.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Итоги парижского саммита: что ждет Донбасс и Украину?» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.