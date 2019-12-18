Поскольку дон мафии действует через посредников и доказать его вину всегда очень сложно, продолжил политик, эти суды работают в упрощенном режиме, когда для решения суда достаточно косвенных показаний.
«Вслушайтесь в эти слова: суд судит по законам справедливости. Это же страшная вещь. Можно осудить кого угодно и за что угодно. Из этого суда выскочить невозможно», — подчеркнул Царев.
Более того, по его словам, утверждение, что Израиль якобы не выдает своих граждан, не совсем верно: он не выдает жуликов и мошенников, а уголовников, каким, возможно, будет объявлен Коломойский, выдает.
Коломойский, добавил экс-депутат, сейчас вошел в клинч с влиятельным финансистом Джорджем Соросом в борьбе за украинские активы, и многие считают, что олигарх потерпит поражение в этом противостоянии.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Итоги парижского саммита: что ждет Донбасс и Украину?» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.