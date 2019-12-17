В качестве претендентов на пост посла Соединенных Штатов на Украине рассматриваются генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон и и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер. Об этом сообщает газета Politico в понедельник, 17 декабря

«Среди тех, кем предполагается заменить (посла США в Киеве в 2016-2019гг Мари — ИФ) Йованович — генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон, 40-летний ветеран армии, который сейчас является директором аффилированного с Пентагоном Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла в Германии, согласно нескольким людям, ознакомленным с поиском», — пишет газета.

В материале отмечается, что президенту США Дональду Трампу «нравится Дейтон», а сам бывший генерал «готов взяться за работу».

«Другим вероятным кандидатом на замену Йованович является Филип Рикер, и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Рикер — карьерный сотрудник Дипломатической службы, который также дал показания в конце октября. В мало кем замеченном моменте из его показаний за закрытыми дверями следователям Палаты представителей 26 октября Рикер дал показания, что поиск нового посла "продолжается"… Рикер также сообщил, что первоначально он рассматривался в качестве замены Йованович зимой 2018г, но в конечном итоге все развалилось», — также сообщается в публикации.

Кроме того, газета со ссылкой на собственные источники сообщает о возможном визите госсекретаря США Майка Помпео в Киев в январе 2020 года.