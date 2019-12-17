Политтехнолог Василий Стоякин в новом выпуске еженедельного влога рассказал о том, почему случился и к чему привел церковный раскол на Украине. Сюжет опубликован на youtube-канале издания во вторник, 17 декабря
На Объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года создали «Православную церковь Украины». Предстоятелем ПЦУ избрали «митрополита» Епифания Думенко.
Константинопольский патриарх Варфоломей 5 января подписал томос об автокефалии «новой украинской церкви».
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Кто-то ездит в отпуск кататься на лыжах, а кто-то в Гонконг — Мальцев