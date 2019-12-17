Политтехнолог Василий Стоякин в новом выпуске еженедельного влога рассказал о том, почему случился и к чему привел церковный раскол на Украине. Сюжет опубликован на youtube-канале издания во вторник, 17 декабря

«С точки зрения оптимиста»: мира на Украине не будет? © Скриншот из видео Украина.ру Епифания Думенко. Константинопольский патриарх Варфоломей 5 января подписал томос об автокефалии «новой украинской церкви».