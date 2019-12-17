«С точки зрения оптимиста»: мира на Украине не будет?
«С точки зрения оптимиста»: мира на Украине не будет?
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На Объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года создали «Православную церковь Украины». Предстоятелем ПЦУ избрали «митрополита» Епифания Думенко.

Константинопольский патриарх Варфоломей 5 января подписал томос об автокефалии «новой украинской церкви».

 