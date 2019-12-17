Несколько акций прошли во вторник у здания Рады в Киеве, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Ранее у стен парламента произошли стычки между митингующими и правоохранителями, полицейских пытались забросать камнями. Позднее в МВД сообщили, что во время столкновений пострадали 17 правоохранителей, а 26 правонарушителей были задержаны.
В сюжете телеканала сообщается, что представители «Национального корпуса» и партии «Свободы» устроили митинг у здания отделения полиции, куда были доставлены 26 задержанных.
Один из митингующих со ссылкой на адвоката, который представлял интересы задержанных, заявил, что все 26 человек были отпущены.
«Сейчас вышел адвокат, представлявший наших людей, он сказал, что все люди на 100% вышли», — сказал участник митинга.
Участники после выхода последнего задержанного заявили, что пойдут к зданию парламента, где планируют проводить свой бессрочный протест против открытия рынка земли на Украине.