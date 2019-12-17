Полиция Украины отпустила всех 26 участников митинга, задержанных во время стычек у здания Верховной рады в Киеве. Об этом сообщил телеканал «НАШ» во время трансляции с места событий во вторник, 17 декабря

Несколько акций прошли во вторник у здания Рады в Киеве, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Ранее у стен парламента произошли стычки между митингующими и правоохранителями, полицейских пытались забросать камнями. Позднее в МВД сообщили, что во время столкновений пострадали 17 правоохранителей, а 26 правонарушителей были задержаны.

В сюжете телеканала сообщается, что представители «Национального корпуса» и партии «Свободы» устроили митинг у здания отделения полиции, куда были доставлены 26 задержанных.

«Нацкорпус» решил вызволить своих соратников из полиции после столкновений у Рады © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Сейчас вышел адвокат, представлявший наших людей, он сказал, что все люди на 100% вышли», — сказал участник митинга.

Участники после выхода последнего задержанного заявили, что пойдут к зданию парламента, где планируют проводить свой бессрочный протест против открытия рынка земли на Украине.