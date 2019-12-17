Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала украинцев снова прийти на акцию протеста под Верховную Раду завтра, 18 декабря, на 9 утра. Об этом она заявила во время брифинга в кулуарах парламента, сообщает издание «Цензор.НЕТ»

«Мы завтра на 9:00 утра снова созываем всех людей к Верховной Раде, которые могут защищать Украину. Мы знаем, что вас грубо обманули, навязав вам Зеленского. Вас грубо обманули сериалом "Слуга народа"», — заявила Тимошенко.

Шуфрич рассказал, когда Рада рассмотрит закон о рынке земли © Facebook, Пресс-служба Нестора Шуфрича | Перейти в фотобанк

Напомним, у стен Верховной Рады проходят акции против открытия рынка земли. Члены радикальной партии «Национальный корпус» начали противодействовать полиции, в результате этого были задержаны 26 человек.

Также известно о том, что пострадали 17 полицейских, двое из которых госпитализированы. Лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил, что акция у Рады объявляется бессрочной, а активисты партии маршем отправились вызволять задержанных сторонников движения.