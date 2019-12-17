«Мы завтра на 9:00 утра снова созываем всех людей к Верховной Раде, которые могут защищать Украину. Мы знаем, что вас грубо обманули, навязав вам Зеленского. Вас грубо обманули сериалом "Слуга народа"», — заявила Тимошенко.
При этом она уточнила, что открытие рынка земли навязали Зеленскому извне.
Напомним, у стен Верховной Рады проходят акции против открытия рынка земли. Члены радикальной партии «Национальный корпус» начали противодействовать полиции, в результате этого были задержаны 26 человек.
Также известно о том, что пострадали 17 полицейских, двое из которых госпитализированы. Лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил, что акция у Рады объявляется бессрочной, а активисты партии маршем отправились вызволять задержанных сторонников движения.