Члены движения «Национальный корпус», направляясь к Печерскому РУВД, разбили стекло автомобиля Tesla. Об этом сообщает telegram-канал PavlovskyNews во вторник, 17 декабря

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Сообщается, что водитель автомобиля пытался проехать на зеленый свет в тот момент, когда колонна шла через переход.

Протестующие не давали автомобилю проехать, а один из активистов, находясь позади машины, когда водитель начал сдавать назад, ударил сильно по заднему стеклу, после чего оно треснуло.

Видео с инцидентом опубликовало издание Vesti.ua.

Отметим, по уточненным данным, озвученным МВД, полицией во время столкновений были задержаны 26 человек.

Также известно о том, что пострадали 17 полицейских, двое из которых госпитализированы. Лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий заявил, что акция у Рады объявляется бессрочной.