Ранее стало известно, что активисты «Национального корпуса» колонной выдвинулись в сторону Печерского районного управления внутренних дел, чтобы вызволить оттуда задержанных сторонников движения.
Сообщается, что водитель автомобиля пытался проехать на зеленый свет в тот момент, когда колонна шла через переход.
Протестующие не давали автомобилю проехать, а один из активистов, находясь позади машины, когда водитель начал сдавать назад, ударил сильно по заднему стеклу, после чего оно треснуло.
Видео с инцидентом опубликовало издание Vesti.ua.
Отметим, по уточненным данным, озвученным МВД, полицией во время столкновений были задержаны 26 человек.
Также известно о том, что пострадали 17 полицейских, двое из которых госпитализированы. Лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий заявил, что акция у Рады объявляется бессрочной.