Префекты, которые могут появиться на Украине в результате принятия закона о децентрализации, будут следить за исполнением Конституции местными органами самоуправления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

«Исполнительная власть передается органам местного самоуправления, будут создаваться исполкомы. А префект — это контролер и координатор от центральной власти, который следит за соблюдением конституции, и очень логично, что он подчиняется президенту, потому что именно он гарант конституции. Получается, что через префекта президент контролирует соблюдение конституции местной властью. Если возникает чрезвычайная ситуация, префект берет на себя роль координатора, это такой механизм реагирования на особые условия», — рассказал политолог.