«Исполнительная власть передается органам местного самоуправления, будут создаваться исполкомы. А префект — это контролер и координатор от центральной власти, который следит за соблюдением конституции, и очень логично, что он подчиняется президенту, потому что именно он гарант конституции. Получается, что через префекта президент контролирует соблюдение конституции местной властью. Если возникает чрезвычайная ситуация, префект берет на себя роль координатора, это такой механизм реагирования на особые условия», — рассказал политолог.
13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект об изменениях в Конституцию относительно децентрализации. Согласно ему власть в регионах переходит местным советам, а контролировать конституционность их решений будут префекты.