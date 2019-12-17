Бывшая и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала украинцам не дарить детям сладости на Новый год. Об этом она написала на своей странице в Facebook в понедельник, 16 декабря

«Прежде всего, важно помнить, что чрезмерное потребление сахара в течение длительного времени приводит к набору веса и увеличивает риски ожирения, проблем с зубами и повышение риска появления сердечно-сосудистых болезней, диабета и некоторых видов рака. В частности, от сладкого страдает микрофлора кишечника, а если сладостями заменять полноценные приемы пищи — это может создать нехватку витаминов, микроэлементов и питательных веществ в организме», — отметила Супрун.

Согласно данным первого общенационального исследования о питании, украинские дети потребляют слишком много сахара. В частности, дети младшего возраста (1-3 лет) — 47 граммов в день, дошкольники (4-6 лет) — 56 граммов в день, подростки (7-14 лет) — 67 граммов в день, при том что норма употребления сахара для взрослого человека — 25 граммов в день.

«Национальная служба здоровья Великобритании рекомендует: для детей 4-6 лет — до 19 граммов в день, для детей 7-10 лет — до 24 граммов в день, детям старше 11 лет и взрослым рекомендуют до 30 граммов в день. Для детей младше четырех лет рекомендуется избегать подслащенной пищи, а также напитков», — рассказала Супрун.

По ее мнению, ассоциацию «праздник» = «сладости» придумали взрослые, а дети прекрасно могут без них обойтись. В качестве новогодних угощений Супрун предлагает поставить на стол фрукты, сухофрукты, пастилу, а также делать сладости дома, чтобы быть уверенным в качестве ингредиентов.