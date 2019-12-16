В седьмом сезоне популярного в России и на Украине телесериала «Сваты» зрители вновь смогут встретиться с одним из полюбившихся героев – Митяем, роль которого исполняет Николай Добрынин. Об этом сам актер на днях рассказал в эфире российского телевидения

Некоторое время назад появились слухи, что Добрынин не примет участия в съемках очередной части сериала. Артиста якобы не устраивало то, как создатели подают его персонажа, сделав из него объект шуток и насмешек со стороны других героев. «Надеюсь и молюсь»: Добронравов рассказал о будущем сериала «Сваты» © svati.tv

Теперь же Добрынин утверждает, что по-прежнему числится среди актерского состава «Сватов».

По информации, которая ранее озвучивалась в СМИ, в случае ухода Добрынина сценаристы планировали «убить» его персонажа Митяя, однако теперь, судя по всему, этого не случится.

После ухудшения российско-украинских отношений будущее сериала «Сваты» оказалось под вопросом. Съемочный процесс несколько раз откладывался, в том числе из-за болезней исполнителей ключевых ролей. Все это породило большое количество слухов и спекуляций вокруг телесаги и ее актеров.

Так, одна из главных звезд сериала, актёр Федор Добронравов ранее заявлял, что устал от вранья в СМИ и намерен судиться с клеветниками.