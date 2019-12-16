Некоторое время назад появились слухи, что Добрынин не примет участия в съемках очередной части сериала. Артиста якобы не устраивало то, как создатели подают его персонажа, сделав из него объект шуток и насмешек со стороны других героев.
Теперь же Добрынин утверждает, что по-прежнему числится среди актерского состава «Сватов».
По информации, которая ранее озвучивалась в СМИ, в случае ухода Добрынина сценаристы планировали «убить» его персонажа Митяя, однако теперь, судя по всему, этого не случится.
После ухудшения российско-украинских отношений будущее сериала «Сваты» оказалось под вопросом. Съемочный процесс несколько раз откладывался, в том числе из-за болезней исполнителей ключевых ролей. Все это породило большое количество слухов и спекуляций вокруг телесаги и ее актеров.
Так, одна из главных звезд сериала, актёр Федор Добронравов ранее заявлял, что устал от вранья в СМИ и намерен судиться с клеветниками.