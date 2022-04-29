Польша и Румыния не отказываются от планов аннексировать западноукраинские территории, потому что им важно не потерять выгоду, которую они получали в течение украинского кризиса. Россия согласится с ними на раздел Украины, если они пойдут на серьезные уступки, считает эксперт Института русского зарубежья Игорь Иваненко

Игорь Иваненко: кто он © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Игорь Иваненко Украина.ру.

Польша и Румыния в четверг объявили о военных учениях на фоне военной спецоперации России на Украине. Как заявило Войско польское, с 1 мая в течение месяца на дорогах почти по всей стране будет передвигаться военная техника, в связи с чем граждан попросили не фотографировать ее. Одновременно минобороны Румынии, комментируя появившиеся в соцсетях сообщения о переброске военной техники к границе с Украиной и Молдавией, заявило о проведении учений с участием стран НАТО.

- Игорь, дело ограничится нагнетанием обстановки, или эти страны действительно рассматривают возможность вступить в войну с Россией на Украине?

— О прямом военном столкновении с Россией речи не идет. Речь идет о том, чтобы установить свой контроль над рядом западноукраинских территорий. Они в большей степени могут готовиться к этому, нежели к военному конфликту. Потому что военно-политические потенциалы просто несопоставимы.

- Официальная Москва неоднократно предупреждала, что будет жестко пресекать попытки сторонних игроков вмешаться в конфликт. Думаете, этот классический сценарий раздела Украины еще остается актуальным?

— Политический процесс динамичен. Он может меняться. Возможно, эти учения являются демонстрацией возможностей или даже приглашением к пересмотру позиции России. Этого тоже нельзя исключать.

- При каких обстоятельствах Россия может изменить свою позицию?

— При определенных уступках в пользу России. Как историк могу сказать, что военные действия начать легко, но трудно завершить.

Та же самая Российская Империя, много раз воюя с Османской империей в 18 и в 19 веках, громила турок на поле боя, но для той же самой Екатерины Второй, чей день рождения будет отмечаться 2 мая, стоило больших трудов заключить Кючук-Кайнарджийский и Ясский мирные договоры. Потому что для нового территориального размежевания необходимо определенное согласие международного сообщества, как бы мы к нему не относились, либо согласие побежденной стороны.

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Таким образом, на этапе заключения всеобъемлющего мирного урегулирования, как любят говорить дипломаты, могут потребоваться новые договоренности с восточноевропейскими государствами и их кураторами.

- А зачем Польше и Румынии нужны отдельные территории Украины, если они уже получают из Украины дешевую рабочую силу и зарабатывают на «российской угрозе»? Этого недостаточно?

— Сложный вопрос. Дело в разной степени контроля над ресурсами. Одно дело, когда вы пользуетесь определенными ресурсами, но у вас их в любой момент могут отключить. А другое дело, когда вы эти ресурсы контролируете.

Приведу еще пример из истории. Нам кажется, что Иван Грозный, захватив Казань, совершил одномоментное действие. На самом же деле Казанское ханство находилось в вассальных отношениях с Русским Царством еще за сто лет до походов Ивана Грозного. Просто когда российское государство сажала на казанский трон свою марионетку, Крымское ханство пыталась посадить свою. Шла борьба двух государств на территории третьего.

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В силу этих обстоятельств возможны те самые решения.

- Вопрос к вам как к специалисту по Молдавии. Насколько реальны планы Бухареста по ее аннексии в том или ином виде (нынешняя Молдова, Молдова с Приднестровьем, Молдова без Гагаузии и Приднестровья)?

— Это не совсем в интересах Румынии как жесткого унитарного государства, которым она сейчас является. У Румынии есть серьезная проблема с трансильванскими венграми. Если в состав Румынии войдет Молдавия с Гагаузской автономией внутри, это вызовет всплеск автономистских настроений в Трансильвании. Там уровень автономности гораздо ниже, чем в Гагаузии.

Бухарест пойдет на поглощение Молдавии только в том случае, если он планирует серьезную реформу административно-территориального устройства Румынии. Признаков этого нет. Еще Бухарест может пойти на аннексию Молдавии либо в интересах других государств, либо в силу того, что он не до конца просчитал последствия.

Мне кажется, что такие действия маловероятны, поскольку это может подорвать стабильность в самом румынском обществе.

- Насколько велик объем поставок топлива из Молдавии на Украину, и насколько его получается перекрыть?

— Я не отслеживал сегодняшнюю ситуацию, но там всегда были серьезные логистические проблемы. По самому короткому магистральному пути через Приднестровье она поставляться не может. Она идет через северные и центральные районы Молдавии, а железная дорога в той части давно нуждается в модернизации. Поезда по ней перемещались довольно медленно. По крайней мере, этот маршрут не используется на полную мощность.

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Как раз сейчас этот путь был бы выгоден для Украины, но из-за того, что украинские власти оказались недальновидными, этот путь остается разорванным и в условиях боевых действий восстановить его крайне сложно.

- Как вы оцениваете ситуацию в Приднестровье? Это просто нагнетание, или возможен прямой военный конфликт?

— Все мы хотим верить в простое нагнетание, но уровень военной тревоги там сейчас один из самых высоких с 1992 года. Регион находится в полной социально-экономической изоляции, поскольку украинская граница закрыта, и сообщение идет только через территорию Молдавии.

В то же время возможен вариант попытки силового решения вокруг региона. В РМ положение правящей партии непростое. У нее падают рейтинги на фоне социально-экономического кризиса в виде подорожания энергоресурсов и высокой инфляции. Очень непростые отношения с Гагаузской автономией сейчас складываются. «Маленькая победоносная война» очень не помешала бы повышению рейтинга правящей партии. Хотя та же Майя Санду говорила, что военные ресурсы у них небольшие и армия находится в сложном положении.

При определенной степени авантюризма они могут решиться на силовые действия в отношении в отношении Приднестровья. Но это вызовет серьезную дестабилизацию в самой РМ и поставит вопрос о молдавской государственности как таковой.

- Я в начале спецоперации разговаривал с тираспольскими экспертами, и они высказывались по поводу происходящего на Украине очень осторожно. Не получится ли так, что в случае нападения на Приднестровье приднестровцы будут роптать на Россию за то, что, начав кампанию, она разрушила их стабильную жизнь, сложившуюся за 30 лет?

— Дело в том, что стабильная жизнь Приднестровья сложилась и поддерживалась благодаря России. Физическое существование Приднестровья обеспечивает миротворческая операция России. Кроме того, ключевые экономические агенты Приднестровья, такие как Молдавская ГРЭС (крупнейшая электростанция в этой части Европы) и Молдавский металлургический завод в Рыбнице, принадлежат российскому бизнесу.

Россия обеспечивает экономическое благополучие региона. Поэтому вряд ли со стороны Приднестровья будут настроения, о которых вы говорите.