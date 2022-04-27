Еще к исходу первой недели спецоперации группировка ВСУ в Донбассе была рассечена на три анклава. Анклав в Мариуполе уже уничтожен, ведется работа по уничтожению двух других анклавов в районе Харькова и на западе Донбасса. Когда их уничтожат, Россия дойдет до Приднестровья, считает доктор военных наук Константин Сивков

Константин Сивков: Сейчас задача ВС РФ — разгромить украинскую группировку в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов Украина.ру

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после выхода к границам Донецкой области нужно начинать следующий этап спецоперации с учётом происходящего в Приднестровье и обстрелов приграничных с Украиной областей РФ.

- Константин Валентинович, позволяет ли ситуация на фронтах строить нам такого рода планы?

— Безусловно. Сейчас решается задача по уничтожению группировки ВСУ, которая находится на донецкой дуге. Это наиболее боеспособные их части. После из уничтожения боеспособных частей на Украине будет очень ограниченное количество. Поэтому мы сможем решать задачи по наступлению вглубь территории Украины, в том числе до Приднестровья.

- Насколько сейчас удается план по окружению группировки ВСУ в Донбассе?

— Еще к исходу первой недели спецоперации эта группировка была рассечена на три анклава. Анклав в Мариуполе уже уничтожен, ведется работа по уничтожению двух других анклавов: менее малочисленного анклава в Харькове и более многочисленного (до 90 тысяч человек) в районе донецкой дуги на западе Донбасса. Решается задача по рассечению этого крупного анклава на более мелкие анклавы и по его последующему уничтожению.

Естественно, идут тяжелые бои. Есть продвижение, но не такое быстрое, потому что там сплошной укрепрайон, а наши войска, несмотря на активное огневое поражение, стараются избежать лишних жертв среди мирного населения. Это ограничивает нас в применении артиллерии, авиации и всего остального.

Мы могли бы уничтожить их легко и просто методом ковровых бомбардировок с применением той же самой дальней и стратегической авиации, но пока этого не делаем.

- А мы могли бы в самом начале операции ударить таким образом, чтобы не дать им закрепиться в городах и в укрепрайонах?

— Не могли, потому что задолго до начала спецоперации они уже были укреплены. Все эти укрепрайоны создавались на протяжении последних восьми лет.

- Военные эксперты уже устали от вопроса по поводу "медленного" продвижения войск, но я все же его задам. Мы были к этому готовы, или все же была некая недооценка соперника?

— Нет, на это все же не рассчитывали. Наш президент обращался к ВСУ с предложением взять власть в свои руки и уничтожить нацбаты, но это было искаженное видение ситуации в украинских войсках. Вся украинская армия стала нацистской. Поэтому они ведут жестокую борьбу.

Юрий Кнутов: Через месяц Россия устроит в Донбассе три полноценных котла для ВСУ © warfiles.ru

- Вы могли бы на конкретных примерах объяснить, от чего чаще всего гибнут наши солдаты (удары артиллерии, снайперы, танковые атаки)?

— Все зависит от района и специфики действий. Где-то идет стрелковая война, и речь идет о стрелковом оружии. Если же зона поражения противника стрелковым оружием находится вдалеке, там может действовать вражеская артиллерия.

- Можно ли что-то сделать прямо сейчас, чтобы защитить от обстрелов приграничные российские регионы?

— Для этого нужно защищать системы и артиллерийские батареи, которые находятся в зоне досягаемости нашей территории. Сейчас они планомерно уничтожаются.

- Удалось ли нам заблокировать боевиков в «Азовстали» так, «чтобы муха не пролетела»?

— Да, мы их полностью заблокировали. Поэтому они просятся хоть в Турцию, хоть куда угодно. У них нет шансов там выжить. Выбора у них нет: либо плен, либо смерть от голода или жажды. Там есть некоторые запасы продовольствия, но их недостаточно для команды, которая там находится. К тому же, эти склады выявляются и уничтожаются в том числе с применением сверхтяжелых боеприпасов весом до трех тонн.

- Сейчас противник за счет обострения в Приднестровье пытается отвлечь наши силы от Донбасса. Насколько им это удастся, если там вспыхнет вооруженный конфликт?

— Вопрос не только в Приднестровье. Сейчас появилась напряженность на Дальнем Востоке. С этой целью там резко увеличилось число учений. Будет нарастать напряженность в Центральной Азии, где активизируются радикальные исламисты. Надо ожидать усиления напряженности в Нагорном Карабахе. Турция демонстрирует «дружественное отношение» к России, закрывая воздушное пространство для пролета гражданских и военных самолетов в Сирию.

Нельзя исключать, что на определенном этапе Турция тоже попытается создать напряженность в этом регионе вплоть до атаки на сирийские вооруженные силы.

- В Приднестровье речь идет тоже об усилении напряженности, или там всерьез вынашивают планы атаковать регион?

Борис Рожин: Россия уже начала отрезать все коммуникации группировки ВСУ в Донбассе © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Андрей Блинский

- Вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Понятно, что у нас есть ядерное оружие, но все же, оцените эти страны как военного противника?

— Это серьезные противники, которые резко увеличат протяженность границы между Россией и НАТО. Это приведет к очень неприятным последствиям для нас. Там появятся базы НАТО, и нам придется решать задачи по выделению увеличению вооруженных сил для обеспечения безопасности границ между Финляндией и Россией.

- Известный американский военный аналитик Скотт Риттер высоко оценил действия России на Украине, сказав, что рано или поздно она все равно возьмет в кольцо раздробленные части ВСУ по всей стране. Это объективная оценка, или это попытка усыпить бдительность?

— Это объективная оценка. Это происходит уже сейчас. Наши войска могут перемещаться по территории Украины, не испытывая особых проблем. Мы имеем господство в воздухе, а ВСУ сидят в городах, где создают укрепрайоны. ВСУ уже сейчас изолированы на фрагментарные соединения и части. Если кто-то выходит из городов, их тут же уничтожают. Об этом постоянно сообщает Минобороны РФ.

- Есть ли какие-то критические сроки завершения операции? Я задал этот вопрос, поскольку наше руководство заявляет, что не собирается растягивать ее на годы?

— Пока никаких критических сроков никто не обозначал. Я их тоже не предвижу.

- Есть у нас возможность завершить операцию теми силами, которые есть сейчас?

— Да.