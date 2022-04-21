Политические элиты Запада некомпетентны до такой степени, что нельзя исключать применение ими ядерного оружия на Украине. Об этом заявил военный историк, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин в интервью Украина.ру

Появляется все больше признаков готовности Киева и Запада устроить в Донбассе провокацию с использованием ядерного оружия. Например, президент Украины Владимир Зеленский с полной уверенностью в победе заявляет, что в битве за Донбасс решится исход конфликта на Украине. При этом на протяжении последних недель в украинских СМИ представители высшего руководства Украины безапелляционно обвиняют Россию в подготовке ядерного удара.

Остановить провокацию. Появились признаки подготовки Украиной теракта с применением ядерного оружия в Донбассе © pixabay.com

Условия для наиболее эффективного использования ядерного боезаряда на Украине возникнут тогда, когда завершится окружение семидесятитысячной группировки вооруженных формирований Украины в Донбассе. Тогда большое количество российских военных будет собрано на ограниченной территории.

Стоит вспомнить, что в качестве одной из немаловажных причин начала спецоперации РФ на Украине называлась информация о разработке Киевом ядерного оружия. По информации СВР РФ, это происходило при поддержке Британии и США, которые предоставляли ядерные материалы и технологии.

— Евгений, как вы считаете, могли ли США или Британия поставить на Украину не только ядерные материалы, но и готовый к использованию ядерный боезаряд?

— Техническую возможность они, конечно, имели так сделать. Но чтобы утверждать, что они эту возможность действительно реализовали, нужны четкие доказательства, потому что это все же не на красный свет дорогу перейти.

— Не выглядит ли постоянное муссирование темы ядерной атаки со стороны России украинскими и западными СМИ как подготовка к провокации с использованием ядерного оружия, с тем чтобы обвинить в этом Россию?

— Это интересный вопрос. Мне кажется, что будет очень сложно применить ядерное оружие так, чтобы нельзя было установить, откуда оно прилетело. Все-таки средства контроля за ядерным оружием неплохо отработаны. У России объективных причин использовать ядерное оружие нет. Такая провокация технически довольно сложна, и таким образом легко спровоцировать настоящий ядерный конфликт.

— Как вы считаете, каковы будут последствия в случае, если США или Британия подорвут заранее привезенный в Донбасс ядерный заряд в зоне расположения украинских войск в тот момент, когда окружение группировки ВСУ в Донбассе завершится? Например, в момент прилета российской ракеты, потенциально способной доставить ядерный заряд?

Владимир Жарихин: НАТО уже вступило в конфликт на Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов

Понимают ли это планировщики на Западе? Ну, военные-то точно понимают. Понимают ли это политики? Я не знаю. Им сложно в головы залезть, потому что уровень квалификации западных политиков со времен холодной войны катастрофически упал.

Взорвать атомную бомбу, чтобы устроить кампанию в прессе, — затея очень рискованная. Это все равно что поджечь дом для того, чтобы прикурить сигарету. Потому что все-таки Украина для нас экзистенциальная угроза, а для США нельзя сказать, что они будут защищать Днепропетровск как Оклахому и взрывать там ядерные боезаряды.

Для меня очень сомнительно, что кто-либо из сторон применит ядерное оружие даже в целях провокации — на такой бомбе очень легко подорваться самому.

— Как по-вашему, что можно сделать для того, чтобы не допустить подобной провокации?

— Нам может помочь успешное наступление в Донбассе. Успешная военная операция, которая заставит противника сесть за стол переговоров. Достаточно тяжелые потери в личном составе, технике и вооружениях, достаточно серьезный урон для инфраструктуры государства Украина — что-то такое, после чего тот же Зеленский сядет и скажет: давайте договариваться, давайте подписывать мирный договор. Потому что сейчас на Украине небывалый подъем, они уверены в том, что они выиграют вот-вот войну. Эта иллюзия должна быть разрушена.

А разрушена эта иллюзия может быть только одним способом: окружением и уничтожением группировки вооруженных сил Украины на донбасском направлении.