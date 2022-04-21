Несмотря на заявления руководства НАТО, что Альянс не будет принимать участие в конфликте на Украине, его уже можно считать участником. Такое мнение выразил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью Украина.ру

— Владимир Леонидович, власти Украины муссируют тему возможного применения Россией ядерного оружия на территории Украины. Об этом же пишут западные СМИ. На ваш взгляд, с какой целью это делает Киев и их «западные партнёры»?

— Ясно, с какой целью это делается. Очередная попытка демонизации России. Совершенно понятно, что никаких оснований у их «сведений» нет. У России нет никакого стремления к использованию ядерного оружия. Потому что в этом просто нет никакой необходимости — Россия и так обладает значительным преимуществом перед украинскими Вооруженными Силами.

— Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина должна победить на поле боя, а канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что главное — не допустить победы России на Украине. Как вы считаете, у Запада заготовлен план помощи Киеву для этого?

— Этот план есть, и он уже реализуется. Это и санкции против России, это и попытки обрушить российскую экономику, это и поставки оружия, это и направление на Украину с благословения руководства европейских стран наемников, это использование европейских военных инструкторов, выдача значимой военной информации Киеву со стороны НАТО. Так что они стараются как могут.

Другое дело, что у них пока ничего не получается, но это другой вопрос.

— Пока страны НАТО, и в частности США, постоянно отмечают, что не будут воевать с Россией. При этом Украине уже отправляют боевые самолёты и другое тяжелое вооружение. Возможно ли прямое вступление НАТО в конфликт?

— Здесь всё очень относительно. Если отвечать на прямой вопрос, участвуют ли силы НАТО в украинском конфликте, можно сказать «нет». Но если спросить, участвуют ли там вооруженные граждане стран НАТО, можно ответить «да». И в качестве наемников, и в качестве инструкторов, и в качестве наводчиков, которые используют космическую и авиационную технику для предоставления значимой военной информации для украинских Вооруженных Сил.

Только воюйте! Чего НАТО и Евросоюз на самом деле хотят от Украины © REUTERS, Clodagh Kilcoyne

Это подтверждает и тот факт, что появились всевозможные и многочисленные частные военные компании, консультативные компании, которые тоже участвуют в этом конфликте. Поэтому если участие Запада в компании и непрямое, но очень активное.

— Как вы считаете, при каких условиях, с учетом нынешней ситуации на территории Украины, возможно возвращение к переговорам о заключении мира?

— Условия мира переданы Россией украинской стороне еще 15 апреля. Пока она ничего на это не ответила. Значит, если бы возвращение к мирным переговорам было бы невозможным, Россия бы не передавала свои условия. Россия сформулировала условия, на которых возможен этот диалог. И украинская сторона пока думает. Что именно это за условия — пока не разглашалось.

— А возможен ли мир на украинских условиях, озвученных ранее главой делегации РФ на переговорах с Украиной Владимиром Мединским?

— Я бы сказал так. Когда были озвучены те украинские предложения, они очерчивали тот круг вопросов, который должен обязательно присутствовать в двусторонних переговорах. Но эти условия были озвучены украинской стороной, они отнюдь не удовлетворяли интересам российской стороны.