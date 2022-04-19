Европейские государства — такие же заложники внешней политики США и Великобритании, как и Украина, и любая попытка проводить самостоятельную политику может ухудшить их положение, считает руководитель экспертной группы Научного Центра Евразийской интеграции Олег Ногинский

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

— Олег, Владимир Путин поручил переориентировать экспорт газа с Запада на Юг и Восток. Какие возможности это открывает для российского рынка?

— На самом деле рынок Востока и Юго-Востока — это растущий рынок, причем рынок, растущий каждый год. Не секрет, что производственный потенциал перемещается на Юго-Восток. И перемещается, в первую очередь, в Азию. Плюс активное развитие Индии в данном случае, как мы видим. И они становятся намного более привлекательными потребителями и с точки зрения рынка сбыта, это больше двух с половиной миллиардов человек, и с точки зрения роста уровня жизни этих людей, и с точки зрения роста промышленного производственного потенциала. Ногинский рассказал, чем НАТО поможет Украине © кадр из видео Украина.ру

— Подготовка процесса переориентации требует соответствующей инфраструктуры. Сколько времени это может занять?

— «Сила Сибири» уже была построена достаточно давно, то есть Российская Федерация уже ведет данный экспорт. И, с учетом нынешних технологий строительства, это не настолько сложная и не настолько долгая процедура. Нарастить этот объем возможно в течение полутора-двух лет. Ключевой вопрос здесь — что тогда будет делать Европа, потому что свободных объемов газа и нефти, если они будут уже законтрактованы на Восток и на Юг, — их просто не останется.

— По поводу Запада и того, что он будет делать. Глава профсоюза пищевиков ФРГ уже предупредил об опасности эмбарго на российский газ, пищевая промышленность использует много газа. Что они будут делать, ведь переход на нефть занимает очень большой промежуток времени?

— Вопрос в том, что переход на нефть занимает, мало того, что большой промежуток времени, кроме того, он не соответствует их собственным экологическим пакетам, которые они благополучно приняли, и придется их отменять.

А самое главное, рост цен на мировых рынках на энергоносители, приведет только к одному — к резкому увеличению объема денежных средств, необходимых для совершения тех же самых действий, что, соответственно, тут же приведет к росту цен в потребительском секторе — на те же продукты питания. И совсем не факт, что жители того же благополучного Евросоюза простят своему руководству повышение цен и удар по их кошельку, когда продукты поднимутся в стоимости в два — в два с половиной раза.

— Рейтинг канцлера Олафа Шольца в Германии рухнул из-за роста цен, и уже в Европе не так категорично относится к тому, что происходит…

— Есть хорошая фраза: люди всегда в первую очередь, особенно на Западе, хотят кушать и ориентируются в первую очередь на свой карман. Им достаточно все равно, что происходит за пределами страны, пока это не касается их персонифицированных карманов. А вот когда они приезжают на заправку и видят бензин стоимостью по два евро и понимают, что продукты в магазинах точно так же начинают дорожать в связи с ростом цен на топливо… Когда они видят свои платежи за газ, за отопление, которые они вынуждены платить, у них начинаются вопросы: а зачем нам это нужно.

Они понятия не имеют, где и что происходит, но при этом они четко понимают, что вынуждены платить за политику канцлера. При этом самое тяжелое для правительства той же Германии, что все прекрасно понимают: в первую очередь они выступают не в своих интересах, а в интересах США и Великобритании. Фактически они ведут дело к обнищанию собственного населения для проведения в мире геополитических интересов США и Великобритании. Путин сказал, будет ли ускорена спецоперация на Украине © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

— Как быть Евросоюзу, стоит ли продолжать активность с санкциями против России?

— Евросоюз не может ничего сделать, он полностью находится в зависимости от США. Не секрет, что все остальные источники нефти, за исключением РФ, прямо или опосредованно контролируются США и Великобританией. Соответственно, любая попытка стран Европейского Союза выйти из этого процесса сегодня приведет только к тому, что их ситуация ухудшится.

Они в данном случае точно такие же заложники внешней политики США и Великобритании, как и Украина. В данном случае США и Великобритания используют все европейские страны, просто каждую используют в своем виде — для борьбы с Российской Федерацией. Они ведут фактически экономическую войну, причем не своими руками, а руками своих сателлитов.

То есть они в данном случае используют Украину в качестве инструмента борьбы в рамках спецоперации, а весь Европейский Союз — в качестве инструмента борьбы на экономическом фронте. Причем судьба инструмента их в этом случае абсолютно не волнует, если он выполнит основную задачу нанести максимальный урон Российской Федерации.

— Как влияют санкции на укрепление рубля?

— Укрепление курса рубля в первую очередь зависит от того, куда необходимо направлять валюту. Сегодня у Российской Федерации, с учетом санкций Запада, положительный валютный баланс, и по этой причине каких-либо значительных колебаний я не ожидаю.

— Будет ли категорична Россия с недружественными странами в вопросе о выплате в национальной валюте за газ?

— Речь шла об этом уже много лет, и сегодня это обязательное условие. Потому что никакой иной возможности сохранить свои деньги у РФ нет. Любые долларовые транзакции могут быть остановлены США в любом банке мире. Любые евровые транзакции могут быть остановлены Европейским Союзом в любом банке мира. Фактически — продать энергоносители за евро и те же евро оставить у них же, потому что они их не заплатят, или продать их за доллары, и доллары оставить у них же, а потом слушать заявления различных украинских лидеров, что мы эти деньги обязательно изымем для нужд Украины.

По этой причине Российской Федерации не оставили другого выхода, после того, как абсолютно грабительским, бандитским способом попытались изымать активы по всему миру, кроме как перейти в расчетах исключительно на российские рубли, которые контролируются Российской Федерацией.

— Почему большинство стран Запада до сих пор не хотят оплачивать газ в рублях, национальной валюте?

— Даже если они заплатят в евро и эти евро будут на счете «Газпромбанка», кто им помешает через месяц их арестовать, фактически, забрать их обратно себе? Значит, получить энергоносители бесплатно. В случае платежа в рублях, они прекрасно понимают, что им придется либо поставлять какую-то товарную продукцию в Российскую Федерацию за рубли, либо приобретать эти рубли у третьих стран за валюту и платить РФ. Запад в данном случае ведет абсолютно грабительскую политику и совершенно не хочет от нее отказываться.

— Перейдем к дружественным странам, а именно к Сербии. Президент Вучич начал разговор о новом долгосрочном контракте. Какими будут новые цены на газ для Сербии? Как это повлияет на их экономику?

— Это будет исключительно процесс переговоров между представителями Сербии и «Газпрома». Гадать сегодня, какова будет цена, с учетом рыночных цен, с учетом возможных дисконтов, с учетом возможных колебаний, опять же, с учетом долгосрочных контрактов, на мой взгляд, бесполезно. Путин объяснил, что будет с поставками газа европейцам в случае отказа платить в рублях © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

— Посмотрим, что будет дальше. Насколько верны заявления, предположения о том, что в мае грядет правительственный дефолт перед западными кредиторами?

— Дефолта быть не может. Денежные средства у Российской Федерации есть, и РФ уже сообщила, что она полностью готова в рубле оплатить все долговые обязательства и перечислила денежные средства в рубле.

То, что Запад категорически отказывается принимать в данном случае рублевые платежи и, с другой стороны, категорически отказывается снимать аресты со счетов российских резервов, лежащих на рубежом, с которых можно было бы спокойно оплатить эти проценты, — это проблема Запада, это не дефолт в том плане, в котором все его понимают. Это искусственно созданная ситуация, когда у вас одной рукой отобрали деньги, другой рукой у вас их брать не хотят, но при этом говорят, что вы не можете заплатить по своим долгам. Это абсолютное, циничное мошенничество.

— Но мы будем стоять на своем и оплачивать по евробондам только в национальной валюте?

— В настоящее время позиция именно такова.

— Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил на прошлой неделе о падении ВВП по итогам 2022 года на 10%. Насколько верны эти прогнозы?

— На сегодняшний день, во-первых, достаточно интересное заявление. Опять же, оно сделано на учете всего-навсего первого квартала, который был достаточно динамичным и с прыгающими ставками, курсами. При этом ожидание падения ВВП в 10%, на мой взгляд, это очень большие цифры, скорее всего, будет намного ниже.

А с точки зрения простых граждан — обратите внимание на великолепную работу российского правительства. То есть, с точки зрения Запада, введенных ими санкций, Российская Федерация уже должна была бы сдаться. При этом обычные граждане в девяноста процентах случаев даже не заметили введения санкций. Это говорит о том, что правительство сегодня в Российской Федерации полностью готово и абсолютно эффективно их отработало. Аморально и безрезультатно: Сербия отказалась вводить санкции против РФ © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Соответственно, скорее всего, такого падения ВВП не будет, а возможно, будет даже какой-то рост. Потому что в настоящее время в результате введения санкций очень многие отечественные производители начинают занимать ниши, которые раньше занимали импортеры, и производить данную продукцию внутри Российской Федерации.

— Поговорим про санкции и контрсанкции Западу. Что больше влияет на страны Запада? Контрсанкции со стороны России либо же сами антироссийские санкции? На их население, на их экономику?

— На самом деле, на страны Запада катастрофически влияют и их собственные санкции, введенные против Российской Федерации, и, скорее, даже не контрсанкции, а меры обхода и реагирования на санкции. То есть Запад начинает понимать, что Российская Федерация все равно найдет способ выйти из этой ситуации, но степень ее зависимости от западных стран сокращается катастрофическим образом. Аналитик объяснил укрепление рубля, несмотря на санкции © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

И то, что раньше абсолютно всех пугало, на сегодняшний день вызывает уже достаточно оптимистичную улыбку. По той причине, что в течение полутора-двух лет Российская Федерация однозначно может полностью перестроиться и перейти уже на внутреннее производство, либо заместить импорт недостающих, закрытых санкционными режимами комплектующих для полного воспроизводства внутри РФ.

— Раз затронули эту тему импортозамещения — все-таки больше будут заменять своими товарами либо товарами из Китая?

— А что мешает заменять своими товарами? В настоящее время программа импортозамещения в России работает уже больше восьми лет. И работает достаточно эффективно. То же Министерство промышленной политики очень эффективно в настоящее время этим занимается, и, на мой взгляд, развитие промышленности в ключевых отраслях и в жизненно важных отраслях, на сегодняшний день идет очень эффективно.