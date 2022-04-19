Украинский конфликт не освещается в мировых СМИ объективно и разносторонне, поскольку эти СМИ находятся под полным контролем капитала, считает аргентинский писатель и журналист, один из создателей международного Центра гуманистических исследований Хавьер Толкачер

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Хавьер, взгляд с юга, из Аргентины, из Латинской Америки очень важен для нас. Что, по-твоему, значит для мира нынешняя военная операция России в Украине?

— Если мы, говоря о мире, имеем в виду народы, которые живут в мире, — народы всегда теряют во время военных конфликтов. Теряют, потому что гибнут люди, потому что разрушается жизненно важная инфраструктура, для того чтобы ослабить врага. Теряем, потому что растрачиваются ресурсы, которые необходимы для борьбы с неравенством, нищетой, голодом. Теряем, потому что наносятся раны коллективной памяти, которые потом очень трудно излечить.

Выигрывает всегда власть, одни и те же торговцы оружием, те, кто потирает руки от бизнеса, в результате разрушений. Те, кто использует военные конфликты, чтобы отвлечь внимание народа от внутренних проблем. Безпалько рассказал, как спецоперация повлияет на единую Европу © РИА Новости, Нина Зотина

Говоря о конфликте на Украине — здесь много факторов, которые должны быть проанализированы с разных перспектив. Первая — военная. В целом это попытка Соединенных Штатов Америки остановить свое падение, свою единоличную власть, и не признавать возникновение многополюсного мира с более справедливыми равными правами игры, чем те, что были установлены в 1945 году. Которые, как мы знаем, установили определяющее североамериканское влияние в международных отношениях.

В рамках этого конфликта рост Китая, возрождение России как важного фактора международной политики, развитие таких стран, как Индия и Турция, возникновение новых региональных блоков, таких как АСЕАН, как Шанхайская организация сотрудничества, сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщество по развитию Южной Африки, БРИКС — они нарушили единоличную власть, созданную североамериканскими стратегами. Страны, которые шли к большей независимости.

С другой стороны этой общей картины есть организация НАТО, которая расширила свои границы, что было противоположно тому, о чем договорились в 1990 году с генсеком КПСС Михаилом Горбачевым. И с тех пор добавилось 14 новых членов в эту организацию, их стало 30. Хотя они говорят, что это оборонный блок — но этот блок выступал как военная сила в Кувейте, Югославии, Афганистане, Индии, показывая свое истинное лицо агрессора.

Кроме того, недавнее возникновение новой военной оси AUKUS между Австралией и Великобританией, и саммит в пустыне Негев между правительством Израиля и Бахрейна, ОАЭ, США и другими арабскими странами говорят о цели построить, создать конфронтационную схему, направленную против ныне растущих, развивающихся стран.

Добавим к этому недавнее смещение премьер-министра Имран Хана в Пакистане, который заявил перед тем, как его сняли, о том, что это был заговор, в котором участвует США. Давление президента Байдена на президента Индии Нарендру Моди. Постоянное давление на правительства Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и другие прогрессивные и народные правительства Латинской Америки и Карибского бассейна.

Если к этой картине добавим и недавние беспорядки в Казахстане и Белоруссии, спровоцированные извне, то это показывает международную стратегию США, при помощи которой США пытаются оставаться единым мировым центром, тратить миллиарды долларов на военные расходы.

И, наконец, не менее важная деталь — европейские страны начали в последние годы смотреть на огромный географически-экономический вес Востока. Прежде всего, для возможного экономического роста. Инфраструктура, связанная с китайским проектом «Один пояс и один путь», и возможности получения энергии из России по газопроводу «Северный поток-2».

Учитывая это, нынешний маневр Запада на Украине, начиная с восстания 2014 года, которое многие справедливо считают государственным переворотом, — это то, что спровоцировало российскую спецоперацию. Одна из целей этих действий Запада состоит в том, чтобы дисциплинировать Европу — чтобы построить новый железный занавес, не допустить сотрудничества Европы со странами Азии. Европейцы так никогда и не перестали быть оккупированными с иностранными базами после Великой Отечественной войны, которую мы знаем или мир знает как Вторую мировую войну.

- В отношении огромной сложности нынешнего конфликта в сердце Европы мы видим, что освещение этих тем в международных СМИ очень мало уравновешено. Как эту тему освещают аргентинские СМИ?

— Говорить, что освещают неравномерно — это слишком дипломатичная фраза. Надо говорить прямо: коммерческая пресса в Аргентине, как почти во всех странах Латинской Америки и во многих странах мира, полностью сконцентрирована в немногих корпоративных руках, которые являются монополистами публикаций. И они полностью подчинены интересам капитала. В частности, интересам североамериканского капитала.

Поэтому то, что они рассказывают, достаточно далеко от нейтральности и объективности. Они заняли свою позицию против России. Это полностью желтая пресса. Они показывают Владимира Путина как сумасшедшего агрессора, показывая украинского президента как несчастную жертву, избегая любого контекста, любого объяснения, причин. Ничего не говорится об участии неонацистских элементов в украинских вооруженных силах. «Украина – самый крупный проект Пентагона по созданию биолабораторий». Что показала спецоперация России © AP, Michael Probst

Эти СМИ перестали заниматься журналистикой, и они выполняют чисто коммерческие функции. Они участвуют в международном заговоре, занимаются военной пропагандой, не раскрывая ничего о происходящем последние восемь лет в регионе Донбасса. Не освещают и другие важные темы, например, не говорят о трагедии, о бойне в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Это вообще никем не указывается никогда.

Видим стремление изолировать любой критический взгляд, любой голос в пользу дружбы и братства между Украиной и Россией. И, кроме того, эта пресса пытается показать нынешнее аргентинское правительство — вне любой логики — как сообщника России, как сообщника Путина, потому что эти СМИ являются оппозиционными по отношению к правительству. Это совершенно чудовищно, это никак не связано с информацией, журналистикой. Это политическая манипуляция и это иностранное вмешательство в наши дела.

Есть еще государственные, альтернативные, общинные СМИ, которые предпринимают огромные усилия, чтобы объяснить народу то, что происходит. Тем не менее, надо признать, что влияние этих монополий (в медиа. — Ред.) на общественное сознание очень сильно.

- Анализируя то, что сегодня происходит, мы не можем не думать о множестве взглядов, позиций по поводу кризиса, провала западной капиталистической, неолиберальной модели как проекта для человечества. Кажется, эта ситуация очень сильно обострилась в последние десятилетия или годы, чтобы не сказать — в последние месяцы или недели. Когда это произошло, по-твоему, когда появились симптомы окончательного провала этой системы, которая до последнего момента называла себя единственным победителем в истории?

— Прежде всего, надо сказать, что неолиберальная модель, западная, я бы сказал, в целом капиталистическая модель — это очевидный социальный провал. Если мы посмотрим с точки зрения экономики, можно кое-что сказать, но с социальной точки зрения — это очевидный провал. Есть миллионы людей голодающих, есть огромная бедность, нехватка образования, здравоохранения, есть страшное неравенство.

В конце концов — это модель, которая опирается на новый вид рабства — это зависимость от финансовой системы. Единственное, что могут люди — залезать в долги для того, чтобы покрывать свои необходимые нужды… Деньги как центральная ценность — это унижает человеческое достоинство, это заставляет людей конкурировать между собой, чтобы выжить, вместо того чтобы сотрудничать между собой.

С другой стороны, эта модель удерживается только за счет иррациональной эксплуатации окружающей среды. Это наносит вред всему, только чтобы немногие люди накапливали богатства при духовной бедности. Эта концентрация власти полностью разрушила все остатки реальной демократии, отдаляя народы от возможности выбирать свою судьбу. Игры циничного разума. Либерализм, фашизм, уголовщина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Если эта алчность капитализма — суть системы, то, говоря о провале, это очень сильно ускорилось в девяностые годы при идее единой системы, окончательной, вечной системы… Это продлилось всего одно десятилетие. То есть, народы после того, как на короткое время уснули, погрузились в себя — туда их погрузила пропаганда, реклама, система капитализма — начали восставать против этого. И даже в Латинской Америке было очень много прогрессивных правительств в рамках этого народного всеобщего восстания.

Этот провал неолиберализма углубился на Западе. Ты помнишь спекулятивное разорение банков в 2008 году. Это вызвало огромное социальное недовольство — и до сих пор оно сохраняется. В конце концов, возникло много опций антисистемы. Некоторые возникли слева, другие реакции возникли, к сожалению, справа, как реакции на провалившуюся систему.

- Обратимся к Европе. Чем вызвана зависимость западноевропейских правительств от правительства США? Сегодня так много санкций, такие цены на газ, и совершенно понятно, что весь этот хаос бьет, прежде всего, по Европе, Европа теряет в результате этого.

— Как я раньше сказал, Европа — это континент, до сих пор — в военном отношении — оккупированный США. Они очень боятся, они предпочитают сохранять свою вторичную роль в этой сфере, чем взять на себя ответственность за свободу своих стран. Тем не менее, в свое время Евросоюз и создание единой валюты — евро — это был шаг вперед в строительстве относительной независимости. Шаг, который должен был быть дополнен уничтожением блока НАТО. Но давление из США на разных уровнях не допустило этого.

Другой фактор зависимости Европы — близкая экономическая финансовая связь, которая существует между реальными властями, которые правят и США, и Европой — капиталами, которые правят и США и Европой. Если падает с одной стороны — рушится все, это как мы видели во время кризиса 2007-2008 года. Поэтому банки заставляют страны создавать единый фронт, исходя интересов банков.

С другой стороны, на геоисторическом уровне история Западной Европы — это история большого количества насилия. Это войны между империями и религиозные войны, умноженные на огромные колониальные страдания, которые вызвали альянсы между монархиями и Церквями. Особенно католической Церковью, которая причинила страдания миллионам людей на всей планете. На эту гору страданий и смерти, эксплуатации опирается относительное материальное благосостояние Европы.

Эту тему необходимо вытащить на поверхность, говорить правду об этом. Это требует усилий и огромного мужества, и европейское руководство предпочитает прикрыться американским милитаризмом — трусливый способ не брать на себя ответственность за вред, который они раньше причинили. Не народы Европы, а правящие в Европе классы. Олег Матвейчев: Может случиться так, что в ближайшем будущем Европа пойдет по пути Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

Будущий выход Европы будет в признании нелегитимности, незаконности, несправедливости навязывания верховенства белых как модели развития, в культурном примирении с другими народами мира, сотрудничестве с точки зрения достоинств европейских народов для того, чтобы в конце концов построить единый общечеловеческий народ, который в конце концов объединит человеческое разнообразие.

- Хавьер, многие заметили особую роль Великобритании в этом конфликте. Иногда кажется, что Великобритания активнее, чем США, в своих речах, отстаивании отправки оружия в Украину. Чем эта активность объясняется?

— Как и правительства многих других западных стран, правительство Великобритании на первой линии питает свою военную промышленность. Надо помнить, что США восстановились после финансового кризиса в тридцатые годы прошлого века, в основном, благодаря экономике войны, вкладывая огромные суммы государственных бюджетов в вооружение. Этот индустриально-промышленный военный комплекс продолжает существовать и сегодня, он активно участвует в политических компаниях, президентских выборах, парламентских выборах, поэтому это один из решающих факторов политики США.

Возвращаясь к вопросу о Великобритании. Она в этой ситуации выступает как посредник, это подчиненное США правительство. Как ты знаешь, США обычно используют различные «экраны» разных представителей, разные «наряды» для того, чтобы скрыть в глазах общественного мирового мнения свою ведущую роль в событиях. Например, то, что произошло на Кубе в 1961 году, когда США наняли кубинских наемников и диссидентов для того, чтобы не было видно прямое вмешательство США.

Нечто похожее, думаю, происходит сейчас, когда вместе с президентом Зеленским появляется Джонсон, премьер-министр Великобритании… Я думаю, что происходит: Борис Джонсон — это чиновник, и он подчинен США полностью, у него нет реальной власти. Я хочу сказать это как о Байдене и правительстве США, так и о Джонсоне и правительстве Великобритании — у обоих правительств очень большие проблемы внутри. Социальные большие проблемы, большие внутренние расколы.

Поэтому имидж, идея внешнего врага всегда очень помогает этим странам, этим правительствам, у которых очень много проблем. Помогает отвлечь внимание, пытаться свои народы натравить на какого-то внешнего врага, хотя этого врага не существует.

- Как можно распространить альтернативные точки зрения в этом мире, который, кажется, полностью управляется телевидением в руках власти? Кажется, что все меньше пространства, все меньше места для того, чтобы высказывать мнения, иметь разные точки зрения.

— На самом деле телевидение, я бы еще добавил сюда кинематограф — это, несомненно, два ведущих элемента в строительстве социально-общественного воображения. К этому стоит добавить и контроль нескольких корпораций над интернетом.

Это центральная борьба для всех народов мира. Необходимо это включить в повестку дня социальных организаций, поднимать этот вопрос на конгрессах, форумах. Некоторые организации понимают необходимость активизировать коммуникационную борьбу, борьбу за коммуникационную демократию… Демократизация должна происходить через законодательный запрет коммуникационных олигополий. Илон Маск отказался от блокировки российских медиа © commons.wikimedia.org, Public Domain

Настоящая демократия должна запретить возможности концентрированных олигополий, и в то же время мы должны потребовать у наших государств, чтобы они усилили местные, национальные, общинные и государственные СМИ путем государственных рекламных инвестиций. Не вкладывая деньги в крупные международные СМИ, государства должны поддержать создание наших собственных, независимых, децентрализованных СМИ.

Что касается интернета, нам надо понять: несмотря на то, что интернет дает нам некоторые возможности коммуникации, система в конце концов отвечает за контроль. Как сейчас, например, есть цензура против русских журналистов и российских СМИ. Но и вне этого этапа конфликта (контроль осуществляется — Ред.) при помощи разных алгоритмов, которые помогают идеям и бизнесу капиталистических сил. Эти монополистические силы интернета, которые все контролируют — "Фейсбук"*, "Гугл", "Твиттер" и все остальные — эти монополистические фирмы должны рассматриваться как угроза демократии.

Поэтому необходимо увеличить общественный контроль над СМИ. Мы должны работать в сетях с теми, кто желает построить другой мир, небольшими, альтернативными СМИ. Пользоваться альтернативными платформами и инструментами и решительно требовать от правительств, чтобы они защищали настоящую свободу прессы, свободу мнений. Это не просто право говорить о чем-то и показывать что-то, но и право быть услышанными, быть увиденными. Это тоже право, часть свободы слова. Не просто право о чем-то говорить. Это главная миссия для нашего времени, если мы хотим продолжить двигаться в сторону углубления демократии.

* Организация Meta — владелец Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена в России.