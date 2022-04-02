В Мариуполе гуманитарная ситуация сказать, катастрофическая, — это ничего не сказать. Во-первых, нужно освободить эту территорию от нацистов, во-вторых, нужно спасти людей, которые остались в живых, накормить их всех, обогреть, обуть, — рассказывает Украина.ру о ситуации в Мариуполе депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина

— Елена, какая сейчас гуманитарная обстановка на освобожденных территориях и в Мариуполе в частности? Что там с людьми?

— Если взять освобожденные районы неделю назад и сейчас, то ситуация потихонечку выравнивается. Появляются генераторы, подвозится вода, МЧС привозят гуманитарную помощь.

Российская Федерация оказывает гуманитарную помощь, работают волонтеры, правительство, администрации местные, депутаты Народного совета.

Мариуполь — это отдельная наша боль уже не один день. Во-первых, там разрушения жилого фонда. Никто не может подсчитать в процентном соотношении, но визуально это практически 100% разрушения.

Люди истощены физически, у них психологическое состояние крайне тяжелое. Очень многие находятся в подвалах, под завалами. Очень много раненых. Очень много детей.

У нас за эти полторы недели из Мариуполя нашими депутатами были вывезены новорожденные: один — 22 дня и второму 7 дней. Эти дети рождены в подвалах без воды, электричества, без медицинской помощи, без ничего.

По состоянии на четверг, по заявлению главы Дениса Пушилина, роддом вместе с роженицами и детьми новорожденными взят в осаду, их там удерживают в качестве заложников нацбатальоны.

В Мариуполе гуманитарная ситуация сказать, катастрофическая, — это ничего не сказать. Во-первых, нужно освободить эту территорию от нацистов, во-вторых, нужно спасти людей, которые остались в живых, накормить их всех, обогреть, обуть.

Эвакуация идет невиданными масштабами. Эвакуируются сразу на территорию Российской Федерации, на территорию Донецкой республики.

Жителям оказывается всяческая помощь, в первую очередь медицинская, это решение социальных вопросов, потому что огромное количество людей, которые покидали свои дома, остались без документов, либо документы уничтожены в ходе боевых действий.

Люди босиком выскакивали. Мы детей и стариков одеваем и обуваем. У кого-то инсулин повышен, кому-то нужны памперсы, в общем, ситуация катастрофическая.

Помощь оказывается, но ее недостаточно в свете масштабов гуманитарной катастрофы. И я, говоря о Мариуполе, во вторую очередь бы говорила о гуманитарной катастрофе, потому что в первую очередь там опасность для жизни и здоровья людей связана с военными преступлениями Украины.

То есть первая опасность на сегодня для жителей Мариуполя — это боевая обстановка, это военные действия. Те, кто не умирает от голода, тех держат в заложниках, очень много уже показаний, что они находятся в подвале, выходят за водой, начинается минометный обстрел. То есть националисты держат их в заложниках, это живой щит.

— Я знаю, что ты общаешься с матерями призывников. Как с ними налажен контакт?

— Мы ведем работу с 23 февраля, с момент начала мобилизации на территории республики. Ведем работу с родственниками мобилизационных, резервистов. Ситуация разная.

Вот вчера у меня был поразительный случай, когда женщина похоронила сына, он погиб в бою, и она дает интервью, сама захотела, говорит: «Мой сын герой», и она приходит к нам, помогая нам общаться с матерями резервистов. Очень многие женщины приходят и говорят: «Герой! Горжусь!».

Ситуация в целом стабильна. Возникают бытовые и социальные вопросы. Мобилизованы студенты. Как продолжать обучение, ведь близится конец года? Вот такие вопросы, как оформить выплату заработной платы, пока лицо мобилизовано? Мы на них даем ответы, разъяснения, поэтому работа продолжается.

— Хватает ли лекарств, много ли раненых?

— Раненые есть. Им оказывается помощь. Затем они перемещаются в госпиталь, открыты лазареты с дополнительными койкоместами, они размещены в лечебных учреждениях по территории всей республики.

В случае необходимости их отправляют через Минздрав ДНР и РФ, отправляют на лечение в Российскую Федерацию. Это то, что касается предоставления медицинской помощи.

Хочу заверить, что медицинская помощь оказывается бесплатно для всех военнослужащих. К сожалению, есть случаи гибели наших бойцов. Захоронения также бесплатно проводятся за счет бюджета республики.

— Какая ситуация в обстреливаемых районах Донецка, Горловки и других городов?

— Обстрелы очень усилились. Позавчера в Кировском районе Донецка попадание в школу, разрушение многоэтажного дома, многочисленные раненые и погибшие.

К сожалению, те люди, которые пережили восьмилетнее давление националистов на территории освобожденной территории, сейчас вырвались из ада, но продолжают страдать — ВСУ их обстреливают. К сожалению, уже на освобожденных территориях у нас есть пострадавшие, погибшие граждане.

— С водой какая ситуация? Сказали, что в Донецке перебои.

— В Донецке, по заявлению главы донецкой горадминистрации Алексея Кулемзина, воды осталось буквально на неделю-полторы. Вода дается сейчас по графику, по два часа в сутки, каждые 48 часов. Ситуация напряженная. Блокада продолжается. Подача воды таким образом со стороны Украины приостановлена.

— Пришел недавно 120-й гуманитарный конвой. Эти гумконвои что привозят, что поставляют?

— Продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости. Они привозят то, без чего здесь мы бы, граждане ДНР и тех освобожденных территорий, просто бы не выжили. Вы не представляете — необходимо все!

Мы привозим элементарный хлеб, и люди говорят: «Я вкуснее ничего не ел», потому что они не видели хлеба по двадцать дней, по месяцу. Необходимо вообще все.

— Ходят разговоры и слухи, что якобы те, кто были освобождены из Мариуполя пишут на стенах «Слава Украине!»…



— Я поняла вопрос, можно даже не озвучивать. Я сейчас разговариваю с вами и нахожусь в школе № 18, где пункт временного размещения эвакуированных. В субботу, 27 марта, я посетила лично пункт временного размещения в Донецке, затем мы ездили в пункты временного размещения Докучаевска и Новоазовска.

Эти информационные вбросы СБУ о якобы вывешивании флагов украинских, об агрессивном поведении в отношении россиян и граждан ДНР, надписях «Слава Украине!» не соответствуют действительности.

Ни один факт не зафиксирован. Люди напуганы, испуганы войной, они вышли из ада, я другое слово даже подбирать не буду. Они все благодарны российским войскам и вооруженным силам ДНР, и с очень многими я общалась на эту тему. У них был выбор, куда эвакуироваться, на территорию Украины, либо в сторону Донецкой народной республики и Российской Федерации.

Они все осознанно выбрали Российскую Федерацию.

Поэтому эти вбросы, слухи — мы понимаем, что война на линии соприкосновения не только физическая, но и информационная, она ведется уже восемь лет. Эти факты не соответствуют действительности.

— Леонид Пасечник заявил, что скоро состоится референдум о вхождении ЛНР в Россию…



— Это его личная позиция, его чаяния, его личная надежда как человека. Это не официальное заявление главы ЛНР. Мы с 2014 граждане, и ЛНР, и ДНР, душой и сердцем, делами, законодательством — мы рвемся и больше всего желаем интеграции с Российской Федераций, возвращению на нашу большую родину.

Сейчас де-факто мы уже объединились, если бы не российские войска, не началась бы освободительная операция, наверное, сейчас нам нужно было бы физически спасать людей. А после победы, я думаю, я надеюсь, что этот юридический акт свершится.