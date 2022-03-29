— Елена, я считаю, что за последние восемь лет в Донецке не осталось ни одной семьи, которая так или иначе не пострадала бы от действий военных сил Украины и националистических батальонов. Прямо или косвенно. А как думаете вы?
— Соглашусь, что абсолютно все, кто решили остаться в Донбассе, на земле своих предков, пострадали от войны. Принято считать прямые потери — убитые и раненые в ходе боевых действий. Но никто никогда не подсчитает так называемые косвенные потери: приобретённые хронические и неизлечимые болезни на фоне постоянного стресса, обид и унижений. Горе от потери близких, родных, друзей, соседей так же никто не сможет измерить сухими цифрами статистики.
— Как от политики украинских властей пострадала ваша семья?
— Разрушенные планы на будущее, вынужденное расставание с родными, материальные потери и лишения случились и в нашей большой семье. Но это ничто по сравнению с утратой близких. В ноябре 2014 года в результате обстрела Военными силами Украины Киевского района Донецка погибла невестка. Молодая, красивая, улыбчивая Полина… Чуть ранее был полностью разрушен её дом в районе аэропорта.
2015 год вспоминаю с ужасом. Ни один район города, ни один житель не был в безопасности. Сын буквально бегал на работу по утрам, мне было страшно, звонила по несколько раз, пока не услышу.
— Можно ли утверждать, что все восемь лет украинские власти осуществляли геноцид, направленный против русских людей на Донбассе? В каких формах этот геноцид проявлялся?
— Считаю, что многонациональный Донбасс подвергается все эти годы геноциду. Обстрелы мирного населения, блокада, поражение в правах, нежелание говорить, услышать, решить вопросы мирным путём с 2014 года и по сей день. Как ещё это назвать?
— Какой вред причиняют фейки, которыми заполняют интернет проукраинские блогеры?
— За многие годы мы научились, если не на все сто, так на девяносто процентов отличать фейки от достоверной информации. Считаю, что фейки более всего действуют на напуганных и растерянных людей, не способных в данный момент критически мыслить и оценивать действительность. Они порождают панику и недоверие, пугают.
— Что рассказывают жители освобождённых территорий? Есть ли у вас родственники, которые проживают на той территории?
— С жителями освобождённых территорий только-только восстанавливается связь. Буквально сегодня удалось поговорить с родными из Волновахи. Они находятся в остром стрессе, плачут. Они не знают, как дальше жить в разрушенном городе…