Дончанка Елена Лимарева считает, что киевский режим максимально создавал образ нелюдей, недочеловеков в Донбассе, чтобы таким образом оправдать военные преступления в глазах своего же населения

Зампред Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова: Мы уже вместе, под защитой России, и это главное © vk.com, Екатерина Мартьянова — Елена, я считаю, что за последние восемь лет в Донецке не осталось ни одной семьи, которая так или иначе не пострадала бы от действий военных сил Украины и националистических батальонов. Прямо или косвенно. А как думаете вы?

— Соглашусь, что абсолютно все, кто решили остаться в Донбассе, на земле своих предков, пострадали от войны. Принято считать прямые потери — убитые и раненые в ходе боевых действий. Но никто никогда не подсчитает так называемые косвенные потери: приобретённые хронические и неизлечимые болезни на фоне постоянного стресса, обид и унижений. Горе от потери близких, родных, друзей, соседей так же никто не сможет измерить сухими цифрами статистики.

— Как от политики украинских властей пострадала ваша семья?

Как это было 14 марта 2022 года в Донецке. Попытка осмысления © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

2015 год вспоминаю с ужасом. Ни один район города, ни один житель не был в безопасности. Сын буквально бегал на работу по утрам, мне было страшно, звонила по несколько раз, пока не услышу.

— Можно ли утверждать, что все восемь лет украинские власти осуществляли геноцид, направленный против русских людей на Донбассе? В каких формах этот геноцид проявлялся?

— Считаю, что многонациональный Донбасс подвергается все эти годы геноциду. Обстрелы мирного населения, блокада, поражение в правах, нежелание говорить, услышать, решить вопросы мирным путём с 2014 года и по сей день. Как ещё это назвать?

Рамиль Замдыханов: Киевский режим считает, что главное его оружие и бронещит – мирное население страны © Рамиль Замдыханов — Какой вред причиняют фейки, которыми заполняют интернет проукраинские блогеры?

— За многие годы мы научились, если не на все сто, так на девяносто процентов отличать фейки от достоверной информации. Считаю, что фейки более всего действуют на напуганных и растерянных людей, не способных в данный момент критически мыслить и оценивать действительность. Они порождают панику и недоверие, пугают.

— Что рассказывают жители освобождённых территорий? Есть ли у вас родственники, которые проживают на той территории?

— С жителями освобождённых территорий только-только восстанавливается связь. Буквально сегодня удалось поговорить с родными из Волновахи. Они находятся в остром стрессе, плачут. Они не знают, как дальше жить в разрушенном городе…