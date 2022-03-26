Об этом он рассказал в комментарии Украина.ру
Ранее Telegram-канал Украина.ру опубликовал информацию о том, что в доме Погребинского проходит обыск. Сообщается, что киевские силовики могут пойти на арест политолога.
— Комментарий Евгения Сатановского:
- Очень печальная ситуация. Что называется — "агония режима". Михаил Погребинский — человек чрезвычайно аккуратный в выражениях, но независимый и неподконтрольный никому политолог, оказался мишенью у людей, которые на Украине сейчас ввели диктатуру. Диктатуру самую настоящую. Никакой борьбы за свободы мнений, прессы, партий там вообразить невозможно. Очень печально. Будем наблюдать за тем, что происходит.
Российские общественники в ситуации такого рода ничего сделать не могут, и сделать здесь что-то может только российская армия, если она наконец займет Украину, включая Киев, свергнет к дьяволу этот режим, и мы перестанем играть в переговоры с группой то ли олигархов, то ли чиновников с бюрократами одновременно с ведением военных действий.
Эти люди осточертели, честно говоря, не меньше, чем наши олигархи, чиновники и бюрократы. Когда мы наконец займёмся только и исключительно делом, вот тогда у Погребинского, если его к этому моменту ещё не прикончат, есть шанс. Всё остальное — это сказки братьев Гримм.