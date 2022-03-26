Обыск в доме политолога Михаила Погребинского в Киеве - свидетельство агонии нацистского режима на Украине. В этой ситуации может помочь только ликвидация киевской власти, заявил политический аналитик Евгений Сатановский

Об этом он рассказал в комментарии Украина.ру

Ранее Telegram-канал Украина.ру опубликовал информацию о том, что в доме Погребинского проходит обыск. Сообщается, что киевские силовики могут пойти на арест политолога. Украинские силовики проникли в дом Михаила Погребинского © скриншот видео Первый канал

— Комментарий Евгения Сатановского:

- Очень печальная ситуация. Что называется — "агония режима". Михаил Погребинский — человек чрезвычайно аккуратный в выражениях, но независимый и неподконтрольный никому политолог, оказался мишенью у людей, которые на Украине сейчас ввели диктатуру. Диктатуру самую настоящую. Никакой борьбы за свободы мнений, прессы, партий там вообразить невозможно. Очень печально. Будем наблюдать за тем, что происходит.

Российские общественники в ситуации такого рода ничего сделать не могут, и сделать здесь что-то может только российская армия, если она наконец займет Украину, включая Киев, свергнет к дьяволу этот режим, и мы перестанем играть в переговоры с группой то ли олигархов, то ли чиновников с бюрократами одновременно с ведением военных действий.

Эти люди осточертели, честно говоря, не меньше, чем наши олигархи, чиновники и бюрократы. Когда мы наконец займёмся только и исключительно делом, вот тогда у Погребинского, если его к этому моменту ещё не прикончат, есть шанс. Всё остальное — это сказки братьев Гримм.