Кризис политических институтов в США может привести к иррациональным и радикальным решениям. Поэтому НАТО вполне может напрямую вмешаться в вооруженный конфликт на Украине, считает директор Института политических исследований Сергей Марков

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Украина.ру.

Ранее в Брюсселе состоялся внеочередной саммит НАТО, в ходе которого руководство Альянса объявило об увеличении расходов на оборону из-за кризиса вокруг Украины, о размещении четырех боевых группах в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии и об усилении поддержки Киева, в том числе в защите от химических, ядерных и киберугроз. Генсек Йенс Столтенберг остается на своем посту еще на один год. Также Альянс призвал Россию к конструктивному диалогу с Украиной «для достижения конкретных результатов».

Комментарий Сергея Маркова:

— Прямое вмешательство НАТО в конфликт на Украине исключать нельзя, потому что США, которые являются лидером в НАТО, ведут себя радикально. Не будем забывать, что США свергли демократического президента Украины и установили марионеточную хунту, которая проводит политику государственного терроризма и геноцида русского народа Донбасса.

Одновременно мы видим колоссальный внутренний кризис в США. Джо Байден не победил на честных президентских выборах, он пришел к власти в сочетании с фальсификациями и государственным переворотом. Этот кризис политических институтов может привести к иррациональным и радикальным решениям. Поэтому возможность скатывания НАТО к прямой агрессивности, к сожалению, существует. Плюс внутри НАТО остаются радикальные группировки типа руководства Польши, которые призывают послать войска НАТО на территории Украины.

Пока ситуация в треугольнике «Россия — НАТО — Украина» будет складываться следующим образом. НАТО будет максимально поддерживать террористический режим Зеленского и будет делать все, чтобы Россия захлебнулась в двух волнах крови — крови русского солдата и крови мирного населения. Им нужно, чтобы было убито как можно больше мирных граждан Украины, а потом обвинить в этом Россию, назвав ее военным преступником.

Наиболее ярко это проявляется в Мариуполе, когда в полностью окруженный город неонацистским подразделениям поступает команда максимально воевать так, чтобы был нанесен максимальный ущерб мирному населению, которое фактически берется в заложники. Сегодня у ВСУ в заложниках 4 млн мирных жителей Украины. И их нужно убить как можно больше. Эта чудовищная политика приведет к тому, что следующие поколения будут проклинать и презирать Байдена и Зеленского. Николай Азаров: Эта власть в Украине должна быть устранена, она отвечает интересам не Украины, а Запада © РИА Новости, Александр Натрускин

России в этой ситуации нужно завершить спецоперацию, полностью разгромив силовые структуры Украины как можно быстрее, чтобы к ним не успели поступить новые вооружения со стороны НАТО. Также нужно устанавливать пророссийскую власть на освобожденных территориях.

Сделать это очень просто. Нужно дать гарантии безопасности, что бандеровцы никогда не смогут вернуться к террору и проводить денацификацию. Нужно менять сознание людей. Население Украины нужно рассматривать как людей, которые находились в секте восемь лет под влиянием тяжелых наркотиков, роль которого выполняла массированная пропаганда.

Нужно полностью отключить их от украинских информационных ресурсов и наладить нашу пропагандистскую работу. Я уверен, что на базе Украина.ру должен быть создан телеканал для вещания на освобожденную территорию Украины.