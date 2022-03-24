Наемники из стран НАТО, которые приезжали на Яворовский полигон, сейчас вернулись и рассказывают всему миру ужасные вещи. Если есть другие смельчаки, которые захотят сыграть в русскую рулетку, пусть приезжают, только потом не жалуются на действия России, рассказал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

Алексей Леонков: Кто он © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк Украина.ру.

Ранее в Брюсселе состоялся внеочередной саммит НАТО, в ходе которого руководство Альянса объявило об увеличении расходов на оборону из-за кризиса вокруг Украины, о размещении четырех боевых группах в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии и об усилении поддержки Киева, в том числе в защите от химических, ядерных и киберугроз. Генсек Йенс Столтенберг остается на своем посту еще на один год. Также Альянс призвал Россию к конструктивному диалогу с Украиной «для достижения конкретных результатов».

Комментарий Алексея Леонкова:

— Возможность прямого вмешательства НАТО в конфликт на Украине исключена. НАТО фактически осталось на своих позициях, подзаработав на эти деньги за счет увеличения расходов на оборону. Ведь этот контингент нужно обустроить, дать ему место пребывания и обеспечить снабжение, а все это деньги, деньги, деньги.

Плюс ко всему под сурдинку об угрозе России можно открывать новые источники доходов. Поэтому Столтенберга, который сдулся и должен был возглавлять норвежский банк, оставили. Потому что его реваншистская политика, которую он проводил, позволяет зарабатывать деньги.

Если Польша захочет вмешаться в этот конфликт отдельно от НАТО, то ее приструнят. Мы уже не шутим, и наши слова не расходятся с делами. Если Польша попытается влезть на Украину, это может спровоцировать конфликт, к которому НАТО абсолютно сейчас не готово.

Наши простые солдаты находили в Донбассе представителей разных стран НАТО, правда, в том состоянии, когда они уже ничего сказать не могли. Те, кто приезжал на Яворовский полигон, сейчас вернулись и всему миру рассказывают ужасные вещи. Если есть другие смельчаки, которые захотят сыграть в русскую рулетку, пусть приезжают, только пусть потом не жалуются.