Варшава высылает 45 российских дипломатов, в сети появились сведения о том, что польский Генеральный штаб проводит некую скрытую мобилизацию. Украина.ру спросила у специалиста по Польше Станислава Стремидловского, насколько реально вмешательство в украинский конфликт польской стороны

- Станислав, готова ли Польша вмешаться в события на Украине?

— Все признаки есть. Последнее свидетельство этого — высылка 45 дипломатов. Учитывая, что состав посольства 60 человек, наша дипломатическая миссия фактически консервируется. Следующий шаг — прекращение отношений. У меня ощущение того, что это предвестники возможного надвигающегося конфликта или форс-мажорной ситуации — вхождения польского корпуса на территорию Западной Украины или, в польской терминологии, Кресов Всходних.

- Когда может быть принято такое решение или отказ от него?

— В четверг (24 марта. — Ред.) в Брюсселе состоится саммит НАТО, туда приезжает [президент США] Джо Байден, и он посетит Польшу, что выглядит избыточным — с польскими лидерами можно поговорить и на полях мероприятия Североатлантического альянса. Официальная версия, зачем Байдену переговоры с [президентом Польши] Анджеем Дудой, — поддержать и успокоить. Это объяснение для детского сада, глава государства не летает через океан оказывать психологическую поддержку, Варшаве будут даны инструкции.

По сведениям из Бельведера (резиденции польского президента. — Ред.), президент республики примет решение по вводу так называемого международного миротворческого корпуса на Украину после того, как американцы дадут санкцию.

- То есть это вмешательство НАТО в конфликт?

— Скорее всего, от Альянса санкции все же не будет, Байден благословит на участие в операции еще две-три страны, не обязательно входящие в НАТО, и… мы увидим польские флаги над ратушей Львова, может быть.

- Но как будет оформлена такая операция, если не под зонтиком НАТО?

— Символика действий может быть любая. Не уверен, что Альянс пойдет на прямое вмешательство, но всем будет ясно — это поляки, то есть НАТО причастны к операции.

- Миротворческий корпус будет вступать в боевые действия, разоружать Вооруженные силы Украины?

— Разговоры идут про именно миротворческий корпус, хотя очевидно, что в операции по установлению мира должны разводить две воюющие стороны. Но кто и кого будет разводить? К российской стороне с такими предложениями и предупреждениями не обращались, поэтому вопрос, как будет входить такой корпус и что он будет делать, открыт.

- В ближайшие дни мы узнаем ответ?

— Я думаю, нет смысла строить прогнозы. Решения по ситуации могут быть приняты в последний момент. Миротворцы или все же завоеватели? Может ли Польша занять Волынь и Галичину? © коллаж Украина.Ру

- Какие настроение в польском обществе?

— Польское общество в таком варианте хотело бы избежать участия в украинском конфликте. Даже на проправительственных сайтах комментарии пользователей под статьями показывают, что поляки считают втягивание своей страны в конфликт с Россией безумным и неприемлемым шагом.

- Что влияет на возможность начала такой операции?

— Первый и основной фактор — чрезвычайно сильное давление Вашингтона. Варшава поругалась с Брюсселем и Берлином, да много с кем еще. Остались одни союзники — американцы, если Вашингтон прикажет — у поляков практически не будет выхода.

- А сами польские политики…?

— Есть, конечно, и субъективный фактор. Например, pan naczelnik Polski (начальник Польши — ироническое прозвище лидера правящей партии Ярослава Качиньского. — Ред.) видит себя в роли Пилсудского, а Пилсудский Львов брал. Но все же решение, конечно, зависит не столько от польских политиков, сколько от того, что их планирует союзник и партнер.

- А как-то учитывается поляками судьба украинской государственности?

— Все страдания украинцев по своей государственности виртуальны. Можно много и часто говорить «Слава Украине!», но ничего не делать для того, чтобы государство состоялось. Поляки это понимают.

- В сухом остатке — все зависит от воли Вашингтона?

— Нельзя сказать, что от Варшавы ничего не зависит. Но если полякам предложат схему, которая им в какой-то момент покажется соблазнительной, то они могут не выдержать и начать махать саблями.