России необходимо создавать новые самостоятельные площадки, развивать цифровой суверенитет и технологическую независимость, чтобы ситуация, когда страну могут отрезать от привычных технологических возможностей, не могла повториться

Об этом в интервью Telegram-каналу Украина.ру рассказала директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина

- Екатерина Михайловна, «Лига безопасного интернета» озвучивала конкретные данные по числу фейков, которые «бродят» по сети на тему Украины. И даже примерные суммы, во сколько это все обходится «источнику». Каким образом это можно подсчитать?

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Исследование строится на анализе огромного массива данных: миллионов зарегистрированных аккаунтов в соцсетях (не только в Рунете, но и в других странах мира), а также на оценке информации более 40 тысяч средств массовой информации. Первичный отбор контента автоматизирован, используются технологии искусственного интеллекта, а дальше проводится уже, по сути, ручная работа. Специалисты изучают отобранные данные и делают соответствующие выводы.

Еще один инструмент, который мы задействуем, это кибердружины. Мы получаем обращения от граждан, от кибердружинников, ежедневно. Они также обрабатываются. До 2 тысяч недостоверных сообщений в сутки мы направляем в Министерство внутренних дел для принятия дальнейшего процессуального решения.

- Под недостоверными Вы имеете в виду именно фейки?

— Да, речь идёт про фейки.

- Как Вам удалось получить примерные суммы затрат на создание подобного рода «продукцию»?

— В самом начале информационной кампании ее организаторы сильно ошиблись и пришли прямо к специалистам, которые сотрудничают с «Лигой безопасного интернета». Они предложили им, как и многим другим диджитал-специалистам, денежные средства за участие в кампании. Естественно, что работающие с нами ребята отказались браться за это дело (не все в мире исчисляется деньгами, есть люди идейные, настоящие патриоты).

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В информационной кампании против России задействованы специалисты из Украины, Польши и ряда других стран. К сожалению, есть и россияне с белорусами. Более 5 тысяч digital-специалистов разного профиля, разного уровня подготовки сейчас выполняют разного рода задачи. Это не только распространение дезинформации, но и другие виды действий, например, хакерские атаки на порталы органов власти, на российские СМИ.

Наши волонтеры мониторят и определенные закрытые группы и чаты, в которых координируются действия провокаторов. Соответствующую информацию, естественно, мы передаем в правоохранительные органы.

- Сколько фейков зафиксировано на данный момент?

— Примерно 3,4 миллиона. Они распространяются как на территории нашей страны, так и во всем мире с момента начала информационной кампании против России.

- Принято решение о блокировке Facebook*, Instagram*. Поможет ли это в борьбе с теми же фейками или призывам к агрессии в отношении россиян?

— Уже многое изменилось в этой ситуации, с момента ограничения рекламы на этих платформах. В первую очередь, на платформах Instagram*, Facebook*, YouTube, ограничение новых публикаций в TikTok* и ограничение Google AdSense на территории России. Основной удар в рамках информационной кампании на первом этапе осуществлялся через площадки Instagram*, Facebook*, YouTube, TikTok*, в основном через закупку рекламного трафика на этих платформах. С момента ограничения рекламы число пользователей, которых такого рода реклама с дезинформацией, с призывами к незаконным акциям и митингам, охватила, стала снижаться.

В данный момент основной упор информационной кампании направлен на страны Евросоюза, Великобританию, Соединенные Штаты Америки. Фейки очень активно переводятся на разные языки мира и делаются уже предметно под ту аудиторию.

В России же сейчас основной упор организаторы кампании делают на YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram и даже пытаются устраивать провокации на таких ресурсах как «Авито», причем довольно интересными способами и методами. Могу отметить, что тот же «ВКонтакте» пытаются атаковать со всех флангов, и мы желаем удачи группе модерации этой компании, им сейчас приходится непросто.

Если вернуться к вопросу о блокировке, это действительно снимает определенного рода напряженность, и в первую очередь ограничивает граждан от различных публикаций, связанных с призывами к применению насилия, которых в последнее время было достаточно много и в Facebook*, и в Instagram*.

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- Почему, Facebook* блокируют, но не блокируют, например, Telegram, ведь фейки распространяются и в этой сети?

— Очень важно оценивать реакцию администрации соцсетей на те или иные решения, которые принимаются и Генеральной прокуратурой России, и Роскомнадзором в связи с распространением различного рода запрещенной информации (экстремизма, призывов к убийству мирных жителей, различного рода дезинформации). Нужно смотреть, какие меры эти платформы предпринимают, предпринимают ли вообще.

Если говорить про Meta*, то есть Facebook* и Instagram*, мы видели полное отсутствие действий со стороны этой компании, не только сейчас, но и последние несколько лет. Telegram определенные меры принимает, конечно, не все так идеально, как нашей организации хотелось бы видеть. Однако, нельзя сказать, что Telegram бездействует, какие-то виды запрещенной информации они блокируют и удаляют. Конечно, нам бы хотелось, чтобы это происходило более активно.

- Есть ли альтернатива запретам? Что мы можем предложить людям взамен?

— Альтернативой должно стать ответственное поведение самих платформ, их нейтралитет и готовность бороться с запрещенной информацией. Это ключевой момент. На такой диалог все последние годы и настраивал Роскомнадзор. Но текущая ситуация говорит о том, что цели работы иностранных платформ в России были не совсем мирными. Не коммерческими, а большей частью политическими, такими как: сознательное распространение недостоверной информации, манипуляция общественным сознанием.

Изначально сами площадки были созданы как средство общения, они расширяли мир, стирали границы между странами, а в итоге превратились в орудие совершения преступлений, разжигания межнациональной розни, насилия, ненависти, экстремизма. Пока сами платформы не осознают и не признают, что это именно так, то, скорее всего, дальнейшего диалога с ними и выстраивания отношений не будет.

Если же говорить про пользователей и текущую ситуацию, то у нашей страны есть очевидные преимущества — у нас есть свои продукты, свои площадки, например, «ВКонтакте», «Одноклассники». Эти платформы нацелены на дальнейшее развитие, на создание новых сервисов. Это наше огромное преимущество: есть альтернатива, куда могут уйти пользователи. России необходимо создавать и новые самостоятельные площадки, развивать цифровой суверенитет и технологическую независимость, чтобы ситуация, когда страну могут отрезать от привычных технологических возможностей, больше никогда не происходила. Сейчас государство нацелено на то, чтобы развивать IT-отрасль, развивать новые ресурсы, сервисы.

- Вы сказали, что к вам пользователи обращаются, куда вам можно написать? Что нужно забить в поисковую строку, чтобы написать в «Лигу безопасного интернета»?

— У нас есть группа во «ВКонтакте» (vk.cc/cbFl5k), куда можно всегда написать, прислать любую информацию, чтобы мы ее проверили. Кроме того, волонтеры сделали специальную форму, куда можно отправить публикацию. Ее также проверяют специалисты, наши волонтеры и отправляют в случае необходимости данные публикации в правоохранительные органы.

*Запрещены в РФ.